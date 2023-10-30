Первый - это Маск предприниматель, а второй - политолог, который пишет дикие заявления об Украине в социальной сети.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что разделяет американского предпринимателя Илона Маска на две личности: на ту, которая помогает ВСУ продуктом Starlink, и на ту, которая пишет "дикие" заявления об Украине в социальной сети X (ранее Twitter).

Свое мнение об отношениях государства с предпринимателем и его компанией SpaceX министр озвучил в интервью РБК-Украина.

"Мне удобно разделять Маска на Маска, который выдает много старлинков, быструю логистику и лучшие прайсы - и иного Маска в X.com, который делает различные заявления, которые мы не поддерживаем, как и все в Украине, и для нас вообще дико слышать о том, что он говорит", - указал он.

В этом контексте Федоров подчеркнул, что предпочитает комментировать действия именно "первого" Маска - с ним у Украины нет проблем. "Мы работаем с компанией SpaceX и их продуктом Starlink. То есть все движется нормально", - заявил он.

Федоров подчеркнул, что оборудование Starlink - это критическая важная инфраструктура для войны с Россией. Уже есть договоренность, что Украина перед началом зимы получит новые партии оборудования, которые удалось закупить через посредничество Польши. Однако даже в этом не обошлось без коммуникации со SpaceX.

Министр акцентировал, что взаимное сотрудничество с компанией важно. Он надеется, что в дальнейшем она продолжится. По мнению Федорова, даже "Маск-политолог", не помешает этой коммуникации. Америка умеет развивать бизнес на базе институтов, влияющих на "постоянство процессов".

Маск заявил, что надо "дружить" с Россией

Ранее предприниматель Илон Маск из-за обострения событий на Ближнем Востоке (война между Израилем и террористами ХАМАС) сделал очередное "антиукраинское" заявление. Он напугал мир Третьей мировой войной и заявил, что нужно восстановить нормальные отношения с Россией. Также он назвал войну в Украине "безнадежной" с точки зрения перспектив ВСУ.

На такие слова отреагировал Офис президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы ведомства Михаил Подоляк указал на принципиальную ошибку, которую допускает Маск в своей оценке задач Украины.

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