В связи со значительными потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров.

На временно захваченной территории Херсонской области враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В связи со значительными потерями и нежеланием воевать, значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров. На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращение их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие", - говорится в сообщении. Видео дня

Кроме того, как отметили в Генштабе, через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма, отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: