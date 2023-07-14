В Минобороны Штатов не видят, чтобы наемники принимали значительное участие в боевых действиях.

Наемники из российской частной военной компании"Вагнер" остаются на оккупированных территориях Украины, однако значительного участия в боевых действиях не принимают.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америк Пэт Райдер во время брифинга, пишет Голос Америки. По его словам, в Украине находится большинство сил "Вагнера", однако они "не предоставляют значительные боевые возможности".

"В целом, на этом этапе, мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значимое участие в поддержке боевых операций в Украине", - добавил он.

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Судьба "вагнеровцев" после мятежа

Как известно, в Кремле пообещали, что наемники Пригожина смогут безнаказанно уйти в Беларусь или подписать контракты с Минобороны РФ.

Лукашенко заявлял, что "вагнеровцы" смогут поделиться опытом с беларускими военными. Также в СМИ появлялась разная информация о будущем наемников в Беларуси - в частности, что Пригожин может начать вербовать заключенных в местных тюрьмах.

В то же время сообщалось о задержании офицеров "Вагнера" в Сирии и ликвидации медиахолдинга "Патриот", которую возглавляет Пригожин.

Недавно в Кремле заявили, что Путин проводил в конце июня встречу с Пригожиным и командирами "Вагнера". Сегодня он сказал, что ЧВК "Вагнер" не существует.

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