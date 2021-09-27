Чужая война. Как оккупантам на Донбассе помогают воевать иностранные наемники

В начале осени в Чехии один за другим за участие в террористических формированиях на востоке Украины были осуждены два наемника. Также в Праге задержан гражданин РФ – активный участник аннексии Крыма. УНИАН поинтересовался, кто из иностранцев воюет против нашей страны, и как их "вычисляют".

Тысячи наемников с 2014 года приехали на Донбасс для участия в боевых действиях против Украины. Гибель наших военнослужащих и мирных граждан на совести, в том числе иностранцев, для которых чужая война – просто заработок или (и) тренировочная стрельба по живым мишеням. Правительства ряда стран выступают против российской агрессии. Но далеко не все целенаправленно выявляют и привлекают к ответственности своих граждан, примкнувших к формированиям "Л/ДНР". УНИАН выяснял, иностранцы из каких стран воюют против Украины, и как их "вычисляют".

Чешский опыт – более десяти осужденных

Как рассказал УНИАН бывший начальник криминальной полиции Украины, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин, в 2018 году в Праге между правоохранительными ведомствами Украины и Чехии был подписан Меморандум о взаимопонимании. Тогда впервые стороны обсудили возможность привлечения к уголовной ответственности боевиков-граждан Чехии, воевавших на стороне российских оккупантов на востоке нашей страны. В то время в распоряжении украинской стороны уже была часть информации. Ее доработали, в том числе через секретные источники, и обобщили с данными, которые наемники выставляли о себе на открытых информационных ресурсах - тиражировали фото с автоматами и прочим "антуражем", не скрывали личные данные и связи.

"Мы все систематизировали, потом официально передали компетентным органам Чехии список установленных лиц, которые непосредственно участвовали в боевых действиях против Украины. С чешскими коллегами постоянно поддерживали связь, обменивались информацией. Позже начались задержания, судебные процессы… Было ли достаточно нашей информации для чешской полиции? Конечно же, нет. По каждому конкретному боевику они проводили весь комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", - рассказал Аброськин.

Проводилось снятие информации с каналов связи, внедрение в тыл врага, опрос родственников, друзей, проживающих в Чехии. Безусловно, учитывалась информация о пересечении госграницы – когда конкретный человек выезжал из Чехии, в какой стране находился. В результате, весь этот объем информации позволил собрать достаточно материала на значительное количество лиц, которые воевали против Украины, и привлечь их к ответственности.

Сложно сказать, сколько именно чешских наемников было на стороне боевиков. Украина передала информацию примерно на два десятка человек, принимавших активное участие в боевых столкновениях с подразделениями ВСУ. Некоторые из злоумышленников свою вину отрицают. Одни говорят, что вообще не стреляли, а просто работали на кухне. Другие якобы приехали в нашу страну на свидание с девушкой, с которой познакомились в Интернете...

Чешские правоохранители констатируют: наемники, осознав, что натворили, начинают придумывать небылицы. Рассказывают, дескать, трудились на оккупированной украинской территории разнорабочими, или приехали чистить картошку для боевиков… В то же время собранная информация подтверждает: среди них нет людей, которые не причастны к боевым действиям на стороне членов НВФ. И собранные доказательства позволяют суду выносить реальные приговоры, вплоть до 20 лет лишения свободы. Именно такой срок получил заочно Мартин Кантор, признанный виновным в теракте.

Следствие установило, что в 2015 году он вылетел из Праги на Донбасс через Ростов-на-Дону. Стал снайпером в "ЛНР", был в составе разведывательно-диверсионной группы боевиков, устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения. Стоит отметить, что в суд Кантор не явился, и судьба его неизвестна: то ли погиб, то ли скрывается.

Также к 20 годам лишения свободы заочно приговорен Иржи Урбанек, позывной "Бегемот". До поездки в Украину этот наемник более десятка раз был судим за имущественные преступления…

Еще раньше по обвинению в терроризме осужден военнослужащий ВС Чехии Эрик Эшту – он получил условный срок и лишен воинского звания.

По данным чешской стороны, в Праге осуждено уже более десятка человек. "Отработка" наемников продолжается: как по вернувшимся на родину, так и по тем, кто еще "чистит картошку" на востоке Украины.

"Карьера" в "Министерстве информации ЛНР"

Кроме чехов, в составе оккупационных сил воюют словаки, сербы, французы, венгры, испанцы, литовцы, немцы, бразильцы… Это сотни, если не тысячи наемников из десятков стран. Конечно, наибольшее количество – из России, это жители отдаленных уголков бывшего СССР.

"Помню, как в 2014-м мы задержали российского офицера-танкиста, который был родом с Урала. Я решил обменять его на своего захваченного в плен сотрудника. Поэтому разрешил россиянину сделать звонок домой. Мать танкиста, услышав, что тот в украинском городе Краматорск, была очень удивлена, так как считала, что сын – в другом месте… Эта женщина мне звонила, плакала, просила его отпустить. Пояснил ей, чтобы обращалась в центр обмена пленными... Танкисту я сказал по-мужски: "Как ты мог?! Ты же – офицер!..". Он же уверял, мол, загрузили их в вагоны, повезли на учения, и оказались они на Донбассе", - рассказал Аброськин.

По его данным, вторую "ступень" после россиян занимают наемники-итальянцы. Пример - Ранжелони Витторио-Никола. Установлено, что его семья до 90-х годов прошлого века проживала в Киеве, потом выехала в Италию. В украинской столице у них осталась квартира, которую владельцы впоследствии продали. В марте 2014 года Ранжелони вновь прибыл в Киев, а затем отправился на восток… В мае 2015-го вступил в состав подразделения батальона "Призрак" Алексея Мозгового. Продолжил свою "карьеру" в "Министерстве информации ЛНР", военным корреспондентом "информагентства LNR Today". Хорошо владеет русским языком, переводит на итальянский военные бюллетени и "новости с фронта". Заявляет, что является бойцом информационной и пропагандистской войны, носит военную форму и оружие, связан с итальянскими организациями Speranza и Coordinamento solidare per il Donbass. Также стало известно, что он женился на жительнице Донецка, у них – общий ребенок.

Говорят, Ранжелони, общаясь с матерью по телефону, рассказывал, как ему нравится стрелять – убивать украинцев. Аналогичными впечатлениями иностранец делился и со своей супругой... Стоит отметить, что Витторио-Никола свое пребывание на оккупированной территории Украины отнюдь не скрывает. Если судить по его публикациям в социальных сетях, он написал книгу "Донбасс, мои боевые хроники" и гастролирует от Ломбардии до Сицилии, где презентует свои мемуары.

В распоряжении УНИАН имеются данные на двадцать пять граждан Итальянской Республики, принимавших участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Правоохранители утверждают, что эти люди причастны к убийствам украинских военнослужащих и мирного населения. В их числе – некий Габриэль Каругати – стрелок механизированного взвода, награжденный в марте 2015 года орденом "За воинскую доблесть" 3-й степени "МО ДНР".

Боевик Николо Менкелли, воевавший в составе 7-й роты 4-го мотострелкового батальона "Армейского корпуса ЛНР", Антонио Катальдо – снайпер из бригады "Призрак", из этого же подразделения – Альберто Фацоло, Альберто Донелли, Марчетти Джанчио и Веццоси Маурицио, который позиционирует себя журналистом... Владимир Вербитчи – участник формирования "Русич", стрелок "ДНР" Пьерти Марио, Массимилиано Каваллери, воевавший в районе Донецкого аэропорта. Еще – Лука Пинтауди и Орацио Мария Гнерре, прибывшие в июне 2014 года для переговоров с Павлом Губаревым и Денисом Пушилиным о поставках итальянских боевиков на Донбасс...

"Вот, мы много слышали о задержании в Италии нашего Виталия Маркива. При этом почти нет информации о привлечении к уголовной ответственности граждан Италии – участников террористических группировок "Л/ДНР"", - подчеркивает Аброськин.

Вклад "Червня"

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийниса, на сегодня Чехия – наиболее активная страна в плане преследования боевиков – своих граждан. Более того, в Праге осужден белорус, имевший разрешение на проживание в этой стране. Как установило следствие, он несколько раз посещал оккупированную территорию Донбасса, где принимал участие в боевых действиях.

Совсем недавно в аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти (с чисто итальянской фамилией), который, по данным спецслужб, в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма. В частности, был в составе формирования "Оборона Севастополя", организовал "разведгруппу" "Северный ветер", терроризировавшую проукраинское население города. Участвовал в спецоперации РФ по захвату полуострова и награжден российской медалью "За возвращение Крыма". У Франчетти – вид на жительство в Чехии, что, впрочем, не помешало РФ выразить ноту протеста в связи с арестом этого гражданина...

"Мы должны быть благодарны полиции Чешской Республики за системность и принципиальный подход в отношении наемников, привлечении их к ответственности", - считает Аброськин.

Судебные разбирательства в отношении боевиков проходят и в других странах. В частности, в Сербии к ответственности привлекли десятки наемников. Другой вопрос, что лишь единицы получили реальные сроки. Как поясняют эксперты, собрать соответствующую доказательную базу – очень непросто. Перед лицом Фемиды злоумышленники, как правило, утверждают, что просто решили покрасоваться с оружием в руках. И аргументы, которыми оперирует следствие, не всегда бывают убедительными.

Следует понимать, что за базой данных на каждого фигуранта – кропотливый сбор информации, огромный труд различных украинских специалистов, зачастую сопряженный с риском для жизни.

Как рассказали УНИАН в правоохранительных органах, неоценимую работу в этом направлении проводил командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт (позывной "Червень"). Легендарный комбат, увы, ныне покойный, через свои источники на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей получал сведения о террористах-иностранцах и передавал их полицейским. В том числе о гражданах Чехии, которые уже осуждены.

Как считают украинские дипломаты, опыт и практику Чехии неплохо было бы распространить на другие страны. Ведь пока импорт наемников в Украину в ряде держав остается "за кадром", мы не раз услышим о пришельцах, приехавших к нам на "охоту за головами". Как правило, речь о мужчинах в возрасте 18-40 лет, часть которых не могут реализоваться на родине. Среди них – военные-профи, оставшиеся не у дел, люди различных профессий (от каменщиков до инженеров) или (и) отпетые головорезы. Одни – хотят заработать, другие – понажимать на курок, не всегда понимая причину боевого конфликта. Третьи – просто пришли убивать, потому что им это нравится.

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