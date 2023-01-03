Возможны разрушения транспортных объектов, мостов, тоннелей и других критически важных сооружений.

Следующей целью массированных ударов России по Украине, вероятно, станет транспортная инфраструктура, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

"Они об этом говорили неоднократно, что транспортная инфраструктура является для них такой же стратегической целью, как и критическая инфраструктура. Поняв, что они не смогут влиять на энергетическую инфраструктуру, они могут переключаться на транспортные объекты. И это было бы логично с их стороны, потому что они почему-то свято верят, что украинская железная дорога является основным путем боевых поставок", - пояснил Грабский.

Возможны разрушения транспортных объектов, мостов, тоннелей и других критически важных сооружений.

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"Но это вряд даст им тот эффект, который бы они хотели получить. Во-первых, железнодорожная сеть Украины очень разветвленная: мы можем маневрировать. Во-вторых, тот объем грузов, который передвигается в интересах ВСУ, он не настолько критичен, чтобы разрушение объектов железной дороги привело к остановке боевых действий на фронте", - пояснил эксперт.

Массированные удары по Украине - враг хочет "выключить свет" украинцам

С 10 октября Россия прицельно бьет по украинской энергетике с намерением устроить блэкаут на фоне зимнего периода. Для этого Кремль применяет как стратегическую авиацию, так и закупленные иранские дроны-камикадзе.

В то же время после последней атаки 31 декабря и в последующие дни, когда россиянам не удалось серьезно повредить энергосистему, в кругу рашистских "военкоров" действия МО России начали критиковать.

Институт изучения войны считает, что воздушные атаки не принесут Путину тот эффект, на который он надеялся.

Напряжение среди ультраправых россиян достигло пика после точных прилетов снарядов ВСУ по местам скопления врага в Макеевке, в результате которых, по разным данным, погибло от сотни до нескольких сотен мобилизованных.

Также Генштаб подтвердил "хлопок" на базе врага в Чулановке Херсонской области 31 декабря. Ликвидированных и раненых около 500 оккупантов.

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