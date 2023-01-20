Отмечается, что снимок сделали 17 января.

Украинский город-крепость Бахмут и его окрестности находятся под огнем российской артиллерии. На спутниковых снимках отчетливо видно воронки.

Аналитики DeepState опубликовали спутниковый снимок Бахмута, на котором видно огромные воронки возле города. Отмечается, что фото сделали 17 января.

"Восточные окрестности Бахмута на спутниковом фото от 17 января 2023 года просто усеяны воронками от артиллерии", - говорится в комментарии к снимку.

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Бои за Бахмут - что извесно

Тяжелые бои за Бахмут в Донецкой области идут не первый день. Россияне не оставляют попыток взять город штурмом, но несут огромные потери. В надежде изменить ситуацию оккупанты рещили сменить тактику и пытаются обойти город.

Только за прошедшие сутки, 19 января, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Краснополевка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное на Запорожье.

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