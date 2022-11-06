По его словам, лишь 43% мобилизованных оккупантов в той или иной степени приступили к подготовке и оснащению.

На территории Украины сейчас может находиться 50-60 тысяч мобилизованных русских.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE" заявил, что некоторые оценивают количество мобилизованных на фронте в 100 тысяч человек.

"В Украине находятся... средняя цифра 60 тысяч. Некоторые говорят под 100 тысяч. Это вообще на театре украинской войны. А непосредственно на территории Украины, думаю, тысяч 50... Оценки отличаются", - сказал Арестович.

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По его словам, менее половины мобилизованных россиян сейчас начали подготовку.

"Из этих 238 тысяч лишь 43% в той или иной степени приступили к подготовке и оснащению. Другие сидят по спортзалах и школах без дела, тупо бухают. Три бунта были большие, крайний был в Казани, когда прогнали пинками командира полка", - добавил советник главы ОП.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации. Через месяц он заявил о ее завершении, однако СМИ сообщают, что людям и продолжают посылать повестки.

Западные эксперты уверены, что мобилизация в РФ приостановлена, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для осеннего призыва.

Отмечается, что мобилизованных после стихийных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди них отмечается крайне низкая мотивация.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.

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