Главное опасение российских захватчиков насчет войны в Украине - это прямой удар украинских воинов по временно захваченном Крыму.
Удар Украины по Крыму обвалит весь вражеский южный фронт, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович журналисту и основателю издания "Гордон" - Дмитрию Гордону.
"...главное их опасение - это прямой удар на Крым. Он обваливает весь южный фронт, ВСУ и другие Силы обороны выходят прямо на границу Крыма...", - заявил собеседник.
По его словам, для противников "это полная моральная катастрофа".
Также советник ОП поделился, что противник в Запорожской области выстраивает оборону в таком треугольнике: Энергодар - Мелитополь - Токмак.
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Враги в начале ноября отступили с правобережья Херсонской области на левобережье, и 11 числа в Херсон зашли украинские воины.
По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, для противника 10-20 километров вглубь левобережья - это некомфортная зона, поскольку туда добивает наша артиллерия.
Полковником запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан прогнозирует отступление россиян в Запорожской, Херсонской и Луганской областях.
Военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что силы РФ могут оказаться в крымском "мешке" после отступления на полуостров с левобережной части Херсонской области и с Запорожского направления.
В начале декабря политический эксперт, социолог и журналист Игорь Яковенко поделился мнением, что ВСУ могут начать освобождать Крым.