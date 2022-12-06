Украинская армия сейчас наносит удары по основам российской государственности, и уже есть заметные трещины, считает социолог.

Судя по всему, следующим Вооруженные силы Украины будут освобождать оккупированный Россией Крым.

Херсон был для РФ знаком поражения, но не очень отчетливым, а Крым, безусловно, - это будет очень серьезно, рассказал политический эксперт, социолог и журналист Игорь Яковенко УНИАН.

Собеседник отметил, что украинская армия сейчас наносит удары по основам российской государственности, суть которой - фашистская империя. Эксперт утверждает, что уже пошли заметные трещины.

"Это трещина между Кремле и вооруженными силами, прежде всего - Генштабом. Потому что Генштаб с самого начала был против этой войны. И вот сейчас за неудачи он отвечает, а неудачи очевидны. Россия эту войну проигрывает…", - сказал Яковенко.

По его мнению, все больше и больше людей понимают, что эту войну РФ проигрывает.

"Ну, что на очереди, об этом лучше спросить генерала Залужного (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - Ред.), …потому что, скорее всего, он и его команда лучше знают, что на очереди (на освобождение - Ред.). Ну, судя по всему, действительно, видимо, Крым…", - заявил социолог.

Освобождение юга Украины от оккупантов - важные новости

В начале ноября российские захватчики из-за серьезных проблем со снабжением отступили с правого берега Днепра в Херсонской области на левый. Уже 11 числа в Херсон, который был под оккупацией с начала войны, зашли защитники Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, что зона 10-20 километров вглубь левобережья некомфортная для врагов, поскольку на нее воздействует украинская артиллерия. Эксперт подчеркнул, что противник забирает из некомфортных зон пособников, но это нельзя называть отступлением.

Военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал, что вражеские силы могут оказаться в "мешке" в Крыму после того, как отступят на полуостров с левобережья Херсонской области и с Запорожского направления.

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