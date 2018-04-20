Большой обмен

В среду, 27 декабря, Украина обменяла 306 человек из списков «ДНР» и «ЛНР» на 74 украинцев, которые незаконно удерживались боевиками. «У нас есть планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно скорее. Отдадут только 74, мы должны были разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех», - заявила накануне обмена представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Процесс обмена длился несколько часов, и около пяти вечера представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила на своей странице в Facebook, что все 74 украинских заложника, которые находились в плену на оккупированной территории Донбасса, освобождены. «Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!»- написала она.

Тема освобождения украинцев, которых незаконно удерживают боевики на неподконтрольных территориях Донбасса, давно не сходила с повестки дня переговоров в Минске. Списки людей «на обмен» обсуждались как два года назад, так обсуждаются и сегодня. Правда, за это время Украине удалось продвинуться в этом вопросе хотя бы в том смысле, что боевики немного поумерили свои «аппетиты»: если еще в начале 2017 года «ДНР» требовали освободить 524 человека, а «ЛНР» 377 человек, то к концу года общий список уменьшился до приблизительно трех сотен.

Что же касается граждан Украины, незаконно удерживаемых контролируемыми Россией боевиками, то их в ОРДЛО, по разным подсчетам, около 170 человек. Впрочем, сепаратисты это не подтверждают. Количество людей, которых они, теоретически, готовы были отдать Киеву, в течение 2017 года колебалось от семи десятков до сотни человек.

Стоит отметить, что Украина не раз предлагала провести обмен хотя бы этого количества граждан, и готова была отдать взамен втрое больше человек. К сожалению, довести такие переговоры до логического завершения не удалось ни разу.

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Впрочем, чтобы разблокировать процесс обмена и освободить своих заложников, Киев шел и на откровенные уступки – освобождал людей из списков боевиков в одностороннем порядке. Так, год назад Украина отдала сепаратистам 15 человек. К сожалению, это не стало поводом для ускорения переговоров и освобождения заложников фейковыми «ДНР» и «ЛНР».

Одной из причин срыва предшествующих попыток обмена можно считать манипулирование списками. В частности, сепаратисты раз за разом включали в свои «метрики» людей, которые не только не связаны с конфликтом на Донбассе, а являются отпетыми преступниками, получившими свои сроки за совершение особо тяжких преступлений. Исключить из списка лиц, освобождения которых они требуют, два десятка уголовных преступников, не имеющих отношения к событиям на Донбассе, сепаратисты согласились только летом текущего года. «Это важный и конструктивный момент», - заявила тогда Ирина Геращенко.

Но уточнила, что при этом «представители ОРДЛО продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, не имеющих отношения к конфликту и совершивших тяжкие преступления, - бывших «беркутовцев», которые расстреливали «Небесную сотню», организаторов терактов в Одессе и Харькове», а также кадрового российского военного Виктора Агеева, задержанного украинскими военными в Луганской области. «Но здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власти РФ признают его нахождение в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российской военного присутствия на Донбассе», – отметила она.

В целом, по словам Ирины Геращенко, переговоры об обмене неоднократно заходили в тупик, поскольку боевики слишком часто меняли свои запросы. «Подают нам фантасмагорический список из 600 человек, половины из которого просто не существует, мы не знаем, кто это и где эти люди», - рассказывала она после одной из встреч в Минске.

Можно только гадать, кто, где и как сильно надавил на Кремль

Такое поведение «переговорщиков» из фейковых «республик», вероятно, достало не только представителей Украины в контактной группе, но и международных участников минских встреч. Можно только гадать, кто, где и как сильно надавил на Кремль, но весной стороны договорились о верификации (уточнении) списков, поданных боевиками. Было принято решение, что собирать эту информацию по СИЗО и тюрьмам Украины будет офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека при участии членов наблюдательной миссии ОБСЕ и родственников тех, кого желают обменять сепаратисты. В мае верификация стартовала.

Впрочем, это вовсе не гарантировало положительных результатов новых переговоров об обмене. Пример? Под угрозой срыва был и нынешний обмен. Дело в том, что буквально за неделю до него, когда «списки заложников» были согласованы сторонами, боевики неожиданно снова расширили свои требования. «Украина подтвердила готовность к освобождению заложников до новогодних и рождественских праздников, мы настроены сделать все как можно скорее и даже раньше. Вместе с тем от представителей ОРДЛО в последние дни, 14-15 декабря, минская группа получила еще дополнительные списки с требованием обязательно включить этих людей в списки на освобождение. И это, по сути, вносит серьезную сумятицу в определение даты обмена. И по сути, ведет к срыву процесса», – заявила тогда Ирина Геращенко.

Еще одна неожиданная проблема в вопросе обмена заложниками – нежелание некоторых людей из списков «ДНР» и «ЛНР» возвращаться в фейковые республики. Так, в июле, после верификации, выяснилось, что 100 человек из заявленных боевиками на обмен предпочли бы оставаться на контролируемых Украиной территориях. К декабрю ситуация не сильно изменилась. «Некоторые из лиц, включенных в списки ОРДЛО, категорически отказываются перемещаться на временно оккупированные территории. И о своем нежелании они заявили только сейчас, а не в мае, когда проводилась верификация… ОРДЛО, по сути, настаивает на том, чтобы украинская сторона тащила на линию соприкосновения свободных людей», - рассказала Геращенко.

Естественно, этот факт сепаратисты тут же попытались использовать против Киева. Мол, заявляя об этом, Украина сама занимается затягиванием обмена. Такое же обвинение в адрес Украины озвучил и президент РФ Владимир Путин на своей большой пресс-конференции в середине декабря. Прикинувшись «миротворцем», кукловод бандитов из «ДНР» и «ЛНР» Путин заявил, что «надо действительно хоть в преддверии Нового года, Рождества сделать этот добрый шаг навстречу друг другу» и освободить пленных.

«Миротворчество» хозяина Кремля никак не связано с гуманностью или сочувствием к заложникам

Отметим, что это «миротворчество» хозяина Кремля никак не связано с гуманностью или сочувствием к заложникам. Это – новый образ Путина накануне президентских выборов в России, которые состоятся в марте будущего года. Своим новым амплуа президент РФ, с одной стороны, демонстрирует российскому избирателю, что он «многое решает». С другой стороны, показывает ЕС и США, что делает шаги по «урегулированию ситуации» на Донбассе. Мол, теперь – очередь за Украиной.

Хочется надеяться, что и в Украине, и на запад от ее границ, все понимают, что действия Путина – притворство. Вместе с тем, разумно было бы использовать эти интересы хозяина Кремля для того, чтобы освободить всех заложников.

Татьяна Кузнецова