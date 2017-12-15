Плененного на Донбассе российского военного Агеева в списках на обмен нет - адвокат

Гражданина России Виктора Агеева, которого сейчас судят в Новоайдаре Луганской области по подозрению в терроризме, нет в списках на обмен, который обещают провести до новогодних праздников.

Однако есть в нем граждане Украины, которых украинские военные задержали летом 2017 года вблизи населенного пункта Желобок вместе с Агеевым — это Богдан Венгер и Сергей Гладков. Об этом заявил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, передает "Громадське".

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"Я сейчас общаюсь с российским консульством и с представителями украинской власти, чтобы стало возможным включение моего подзащитного в списки на обмен, пока там его фамилии нет, почему его не спрашивают ни самназванная "ЛНР", ни "ДНР", - отметил он.

Напомним, судебные заседания по делу Агеева по сути начались 13 декабря. Виктор Чевгуз, который собирался представлять интересы Агеева еще с лета 2017 года, официально начал исполнять свои обязанности с начала декабря 2017 года.

"Были просто организационные недоразумения с консульством, сейчас я его защищаю официально", — сказал Чевгуз.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле Желобка в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО включили в свои требования освобождение Агеева.