Боевики обстреливают Марьинку, одна из мин упала в жилом квартале

12:48, 02 октября 2017
Война
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Мина разрушила здание, жертв среди гражданского населения нет.

Марьинка снова содрогается от взрывов / фото Росомаха

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливают Марьинку, одна из мин упала в жилом квартале. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецькой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Марьинка снова сотрясается от взрывов: орки сыплют на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174, и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинской РГА, обстрел продолжается - раздаются единичные взрывы в районе позиций украинских военных», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, боевики распространяют фейковые сообщения об обстрелах со стороны сил АТО.

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