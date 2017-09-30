Боевики распространяют фейковые сообщения об обстрелах со стороны сил АТО - СЦКК

Боевики на Донбассе распространяют фейковые сообщения, пытаясь скрыть свои преступления. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ в Докучаевске, подконтрольном ОРДО, зафиксировали повреждения здания отеля "Мрия" и соседнего дома, что вызвано обстрелами.

"По оценке наблюдателей миссии, повреждения произошли в результате обстрелов с 30-мм пушек БМП-2 с западного и южного направления. Представители российской стороны в СЦКК заявляли, что это произошло в результате обстрела с позиций ВСУ из 120-мм минометов и 73-мм пушек БМП-1, а уже через сутки утверждение изменились в пользу 30-мм пушек БМП-2", - говорится в заявлении.

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При этом в СЦКК отмечают, что во время детального изучения рельефа местности, тактико-технических характеристик примененного вооружения и порядке размещения позиций подразделений ВСУ и НВФ ОРДО становится ясна непричастность подразделений АТО до этих событий.

В СЦКК подчеркивают, что обвинения со стороны ОРДО безосновательны.

"НВФ ОРДО наращивает кампанию по штамповке фейковых сообщений, пытаясь скрыть собственные преступления. Такие заявления и действия боевиков свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта и обвинения сил АТО в нарушении гуманитарного права и договоренностей, достигнутых в Минске", - заявили в СЦКК.