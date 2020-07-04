Не «Нафтусей» единой: полезные пешие походы против скуки на курортах Львовщины

Город Трускавец менее чем в 100 километрах от Львова известен далеко за пределами Украины своими полезными минеральными водами и считается крупнейшим оздоровительным курортом страны. Долгое время город не особо заморачивался над развитием, учитывая, что поток туристов из России до 2014 года в купе с украинскими «профсоюзниками» и так был внушительным, позволяя местным довольно неплохо зарабатывать. В последние шесть лет, когда курорт остался без российских туристов, в Трускавце принялись активно работать над привлечением гостей из Украины и других стран, сделав ставку в первую очередь на его лечебно-оздоровительные возможности. Однако это в какой-то мере сыграло злую шутку с курортом.

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С начала карантина в Трускавце остановилась работа санаториев, а знаменитый бювет с «Нафтусей» и другими целебными минеральными водами (о них можно почитать в нашем предыдущем материале) был закрыт для посетителей. Тогда у многих потенциальных туристов сложилось впечатление, что ехать в город, собственно, больше не за чем. И в докарантинные времена, помимо лечения, в Трускавце было не так уж много вариантов для досуга, особенно ориентированного на молодых и активных гостей. Все эти танцевальные площадки а-ля «пионерлагерь», концерты уровня «сельский ДК» с давно подзабытыми представителями украинской эстрады, фотографы-мучители экзотических и не очень животных, извращение в виде дельфинария и прочие атрибуты «постсовкового курорта».

Некое разнообразие вносили разве что организованные экскурсии по области и не только. Однако с начала карантина этот вид деятельности в Трускавце полностью остановился, и сложно спрогнозировать, в каком объеме экскурсии возобновятся, а, главное, смогут ли их организаторы обеспечить необходимые противоэпидемиологические меры. Тем более, что и в прошлые сезоны такие экскурсии могли состоятся только при полном наборе группы (а это происходило не всегда), если людей не хватало – поездка отменялась.

Да, согласны, многие отдыхающие приезжают на оздоровительные курорты в первую очередь за лечением. Они сидят безвылазно в санаториях, выходя только на процедуры и попить водички, даже не подозревая, какая красота находится совсем рядом. УНИАН.Туризм расскажет вам о нескольких интересных маршрутах во Львовской области – в районе Трускавца и соседнего курорта Сходница.

Как доехать до Трускавца в карантин

Трускавец – город тупиковый, а потому здесь совсем нет проходящих поездов. До карантина на курорт заезжали только два поезда – один из Киева, один из Днепра. Сейчас же нет и их. Более того, неизвестно, когда их запустят, учитывая, что во Львовской области одна из худших ситуаций с заболеваемостью коронавирусом по всей Украине. Так что пока единственный вариант попасть на курорт, помимо собственного транспорта, – доехать поездом до Львова (вариантов на данный момент уже хватает), а потом на электричке до Трускавца. Ходит она раз в день, с расписанием можно ознакомиться по ссылке.

На пригородное автобусное сообщение пока лучше не рассчитывать, ведь по Львовской области это все еще запрещено, а если маршрутки и ходят, то с нарушениями – как со стороны перевозчиков, так и пассажиров.

Где остановиться в Трускавце летом 2020

Хотя санаториям, базам отдыха и оздоровительным комплексам, включая процедурные и массажные кабинеты, в Трускавце разрешили открыться лишь с 1 июля, отели в городе начали работать еще с середины июня, хотя и с определенными ограничениями. Однако потока туристов в городе до сих пор не наблюдается. Во-первых, из-за отсутствия прямых поездов, которыми туда попадала большинство украинских туристов. Во-вторых, из-за закрытого долгое время на карантин публичного бювета, ведь люди в первую очередь приезжают в Трускавец именно ради воды. Да, большинство санаториев и крупных отелей подвозят воду из бювета для своих гостей по графику. Однако все же многие туристы привыкли останавливаться в небольших отелях или у частников, ведь это на порядок дешевле, и ходить в бювет самостоятельно.

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Бювет уже таки заработал, однако стоит учитывать, что многие отдыхающие довольно безответственно подходят к его использованию. Многие пытаются впихнуть вплотную к краникам свою тару, часто совсем для этого неприспособленную. Так что даже до коронавируса там можно было довольно легко подхватить какую-то инфекцию.

На середину июля на популярных сайтах по бронированию жилья в Трускавце можно отыскать порядка 60 предложений по размещению по цене от 300 гривень в ночь за двухместный номер. Впрочем, это преимущественно довольно скромные апартаменты от частников, где никто не гарантирует вам соблюдение всех необходимых санитарных норм и современных условий. Более того, даже не все санатории, многие из которых построены еще в советские времена и с тех пор не особо модернизировались или меняли подходы к работе, могут похвастаться соответствующими условиями.

Но вернемся к трускавецким отельным предложениям. Цены в более-менее приличных отелях бюджетной категории стартуют от 500 гривень в сутки за двухместный номер. Стоит отметить, что из-за карантинного кризиса некоторые из них даже снизили цены. Современные отели со СПА и прочими благами цивилизации просят за ночь сумму примерно от тысячи гривень, тогда как топовые санатории Трускавца запрашивают сумму от 2,5 тысяч гривень за двухместный номер. Правда, в этом случае в стоимость входит трехразовое питание и лечебные процедуры.

Отметим, что это далеко не все доступные предложения по размещению в Трускавце. Ведь многие санатории не используют сервисы по бронированию, а размещают свои предложения на своих сайтах, а также заполняются через турагентов или профсоюзами.

Куда отправиться в пеший поход из Трускавца

Когда Трускавец активно развивался австрийцами и поляками как оздоровительный курорт еще в 19 веке, немалое внимание уделялось пешим походам, которые были важной составляющей лечебно-оздоровительного санаторного курса. Продолжили традицию и в советские времена.

В наши же времена об этом порядком подзабыли, даже погулять по трускавецкому городскому парку возле бювета далеко не все выходят. А ведь когда-то вокруг Трускавца было проложено немало пеших туристических маршрутов, которые ежедневно покоряли многочисленные туристы, местами даже разметка сохранилась. О некоторых из них мы вам сейчас расскажем. Причем маршруты эти довольно несложные, потому ходить по ним можно до поздней осени и в дождь (но не в ураган), главное только одеться соответствующе и утеплиться.

Поход на Помярки, 3,5 километра в одну сторону

Начнем с самого «ленивого» и доступного маршрута – к урочищу «Помярки» (или же «Помірки»). Известна эта местность тем, что здесь находится месторождение знаменитых трускавецких минеральных вод, а также залежи озокерита – лечебного земляного воска. Не удивительно, что в конце 19 века местность активно развивали для лечебно-оздоровительного отдыха. Такое себе дополнение к Трускавцу, только в более уединенной и живописной местности посреди леса с собственным озером для купания и отдыха. Тогда здесь настроили несколько санаториев и вилл. Особенно здесь любили отдыхать поляки.

В наши дни здесь находится парочка санаториев, форельник, завод минеральных вод «Нафтуся» и цех по производству лечебной соли. В целом, местность более-менее облагорожена, здесь красивая природа, есть озеро. Это все хорошо подойдет для тех, кто хочет побыть на природе, но чтоб не сильно перенапрягаться в дороге.

От центра Трускавца сюда идти примерно 3,5 километра в одну сторону по равнинной местности. Советуем идти по улице Карпатской через пруд Слоница – это местное хранилище водопроводной воды. Купаться здесь нельзя, но выглядит локация впечатляюще. В теплые месяцы года здесь можно увидеть лебедей, уток и других водоплавающих птиц.

Поход на Доброгостов, 6 километров в одну сторону

Маршрут на Доброгостов также относится к легким, идти нужно примерно в том же направлении, что и на Помярки, и также является равнинным. Если есть время, силы и вдохновение, их вообще можно объединить в один большой поход на целый день. В любом случае, часть маршрута будет проходить через лес, а потому вам будет просто необходима удобная закрытая обувь и средство от комаров.

При этом не обязательно доходить до самого Доброгостова – можно обосноваться на «озере», образованном речкой Уличанка. В последние пару лет место обретает популярность среди отдыхающих, желающих выехать на рыбалку с ночевкой или на шашлыки на целый день. В округе даже несколько беседок обустроили под эти нужды.

Поход на Оров, 10 километров в одну сторону

Если предыдущие два маршрута были легкими равнинными, то поход на Оров предусматривает подъем в гору. Село Оров расположено в долине горного хребта под названием «Оровская скиба» (наивысшая точка – Цюхов высотой 939,4 метра над уровнем моря), являющегося частью Сколевских Бескидов.

Если идти из центра Трускавца, то сначала нужно будет дойти до упомянутого выше пруда Слоница, а дальше вправо до леса. Именно по нему пройдет большая часть маршрута – сначала равнинная, а потом и с подъемом. На пути вам то и дело будут попадаться густые кусты малины и лесные ручейки, а где-то на середине пути попадется место для привала – со столиком, скамейками и мусоркой.

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Мы ходили в этот поход в дождливую погоду, но это нам нисколечко не помешало. В качестве бонуса за нами увязалась собака, которая сопровождала нас большую часть пути, постепенно опустошая наши запасы провианта.

Под конец пути вы наконец выйдете на хребет, усеянный густыми полевыми травами. Зрелище это просто потрясающее и точно того стоит, чтобы проделать весь тот путь. Обратно возвращаться можно либо тем же самым путем, либо пройти чуть дальше и спуститься вторым путем, длинной примерно 12,5 километров.

Обуваться в поход стоит максимально удобно, прихватив с собой воду и перекус, ведь путь предстоит нелегкий. Тем более, что во время недавних паводков и ливней в районе Орова поразмывало дороги.

Поход в Новый Крапивник, 4,5 километра от въезда в Сходницу

От Трускавца до села Новый Кропивник идти довольно долго – целых 24 километра, потому лучше отправляться из Сходницы – еще одного оздоровительного курорта Львовщины (о нем мы писали в нашем предыдущем материале). Из Трускавца до Сходницы ехать примерно 20 километров. В докарантинные времена на этом маршруте ходила маршрутка, «поймать» которую можно было даже у самого Нового Крапивника.

Сама по себе эта местность находится выше, чем Трускавец – поближе к горам, так сказать, а потому потрясающие пейзажи вам гарантированы. Более того, Новый Крапивник стоит на реке Стрый – одной из крупнейших горных рек Украины.

Этот маршрут хорош тем, что можно импровизировать. Главное пройти 4,5 километра по прямой вдоль трассы через Сходницу до входа в Новый Крапивник, а дальше выбрать, по какому берегу Стрыя вы хотите гулять. Здесь можно либо перейти через довольно любопытный подвесной мост и устроить прогулку через село вдоль реки, либо не переходить мост, двинувшись в направлении Статуи Пресвятой Богородицы – довольно популярного места паломничества.

Этот маршрут максимально погрузит вас в сельскую жизнь – такую, какая она есть. Вы будете то и дело проходить мимо жилых дворов со всем сопутствующим хозяйством, порой набредая на старые заброшенные хаты и высоченные деревья. Местные жители здесь довольно добродушные и к путникам относятся спокойно. А, быть может, за вами даже увяжется котик или собачка.

Поход на Урыч, 7,5 километров от въезда в Сходницу

Еще один интересный маршрут от Сходницы – в село Урыч. В таком случае вам не придется идти вдоль трассы через всю Сходницу, а нужно будет пойти перпендикулярно дороге по направлению к лесу. Маршрут интересен тем, что ближе к его концу вам попадется древнерусский наскальный оборонный комплекс Тустань, который стал основой для создания Государственного историко-культурного заповедника «Тустань». Также в селе Урыч находится музей истории города-крепости Тустани и местная церковь-памятник архитектуры XIX века.

А еще Урыч известен тем, что в начале семидесятых годов XX века здесь снимали знаменитый фильм «Захар Беркут». Жители Урыча также принимали участие в съемках.

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Кстати, это не единственный маршрут до Урыча из Сходницы, если вы вдруг не захотите идти туда и назад по одной дороге. Есть еще дорога через Перепростыню и Рыбник, правда, она довольно долгая – от Урыча до Нового Крапивника придется топать целых 17,5 километров, при этом неплохо покружив, так что, это маршрут для хорошо подготовленных пеших туристов.

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Туристы, отдыхающие на курортах Львовской области, часто несправедливо игнорируют близлежащие районы как отличные маршруты для пеших походов. А ведь это не только красиво, но и полезно для здоровья! Не за этим ли мы едем в Трускавец или Сходницу?

Марина Григоренко

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