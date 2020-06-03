На 8 веков старше Рима: путешествие в Трир – самый древний город Германии и рай для ценителей вина

Старинный город Трир (Trier) оказался на маршруте моего большого европейского путешествия совершенно случайно. Мне нужно было попасть из бельгийского Брюгге в немецкий Фрайбург, а это около 565 километров, и мне совершенно не хотелось преодолевать это расстояние с пересадками одним махом (я же бюджетный путешественник, а сутки в дороге не хочется проводить). В итоге решила сделать по пути несколько привалов на пару деньков каждый, буквально ткнув пальцем в карту. Одной их таких случайных точек на маршруте стал город Трир. Разумеется, о нем я раньше слышала и даже думала в него когда-то заехать, но до планирования всерьез дело не доходило.

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Итак, что же это за город такой? Находится Трир в западной федеральной земле Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz). Визуально это, пожалуй, мой самый любимый регион Германии. Здесь потрясающая природа: холмистая местность с густой растительностью – около 40% территории занимают леса, и это один из самых высоких показателей по стране. А еще здесь очень густая речная сеть: помимо множества средних и мелких речушек, через весь Рейнланд-Пфальц протекает Рейн – одна из крупнейших рек Европы, а также Мозель – родина самых известных немецких вин. И посреди всей этой красоты то тут, то там «выныривают» руины старинных замков и крепостей. Я очень люблю ездить через Рейнланд-Пфальц на поезде или автобусе, ведь всю дорогу глаз радуют потрясающие виды за окном.

Ближайшими к Триру крупными городами являются Кобленц (115 километров) и Майнц (140 километров), но также можно добираться из Франкфурта (175 километров) или Кельна (155 километров). В два последних из Украины в докарантинные времена летали лоукостеры, да и вообще это крупные транспортные узлы, из которых можно легко добраться в любую точку страны и даже Европы.

Сам Трир город сравнительно небольшой – здесь проживает чуть более сотни тысяч жителей, нет плотной высотной застройки, многие местные живут в частных домах. Несмотря на то, что здесь находится довольно крупный Трирский университет, специализирующийся на гуманитарных науках, Трир совершенно нельзя назвать шумным студенческим городом, как тот же Аахен. Напротив, это довольно спокойный, в какой-то мере даже ленивый город, куда стоит ехать, если вам хочется немного покоя, но чтобы не совсем глухомань.

Трир – это город, от которого просто веет стариной. Все же это самый старый город Германии. Историки утверждают, что его основали ассирийцы еще в 16 веке до нашей эры! Таким образом город, который иногда называют «Северным Римом», на деле примерно на 8 веков старше итальянского Рима. Ну а сами римляне попали в Трир в начале 1 века нашей эры, основав здесь колонию Августа Треверорум, что переводится как благородный город Тревери. Отсюда и пошло современное название города.

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До сих пор в Трире неплохо сохранилась архитектура римских времен, благодаря которой город заметно выделяется на фоне традиционных немецких городов. Главная визитная карточка Трира – древнеримские ворота Порта-Нигра (Porta Nigra), что переводится как Черные ворота. Римляни построили их здесь в 170 году нашей эры, тогда они назывались Porta Martis – Ворота Марса. «Черными» ворота стали лишь в Средние века, после того, как они начали менять цвет из-за эрозии.

На сегодняшний день это самые большие и лучше всего сохранившиеся античные ворота во всем мире. Порта-Нигра входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на ряду с еще несколькими историческими памятками в городе, а также являются символом Трира. Находятся они в самом центре города, примерно в 800 метрах от центрального железнодорожного вокзала. Сейчас Порта-Нигра – это музей, и за дополнительную плату можно и с историей ознакомиться, и на сами ворота подняться. Ну а в темное время суток на воротах включают подсветку.

Это не единственный древнеримский памятник в Трире. Также здесь сохранились руины амфитеатра (Amphitheater in Trier) начала 2 века нашей эры, вмещавшего 18 тысяч зрителей. Летом сюда можно попасть с экскурсиями, а в августе на арене устраивают большой фестиваль Brot & Spiele (хлеба и зрелищ), имитирующий гладиаторские бои. Также периодически на территории амфитеатра устраивают театральные шоу и концерты.

Также в Трире сохранились руины древнеримских терм. Во-первых, это Термы Варвары (Barbarathermen) недалеко от Римского моста, о котором я расскажу чуть позже. Они появились в городе во второй половине 2 века нашей эры. Это была самая большая римская баня к северу от Альп, до наших дней сохранилось примерно 20%. Первые 15 лет нашего тысячелетия комплекс был закрыт на масштабную реконструкцию, а с 2015 года он снова принимает посетителей.

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Еще одни трирские термы – Императорские термы (Kaiserthermen), с размахом спроектированные на закате римского правления на этих землях общественные бани. Они должны были стать еще больше терм Варвары, но так и не были завершены, а преобразованы в римский военный лагерь. Находятся они за уютным городским садом Паластгартен (Palastgarten) недалеко от руин амфитеатра. Сейчас здесь еще один музей античности – помимо руин самих терм здесь можно увидеть еще кое-какие древнеримские памятки.

Сам Паластгартен также достоин внимания – здесь можно отлично провести время среди ухоженных клумб с множеством цветов, изящных фонтанов, белоснежных статуй пухлых ангелочков и прочих рококошных элементов, а чуть ближе к термам можно встретить и более современные скульптурные творения.

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Вначале парка находится Дворец курфюрстов (Kurfuerstliches Palais), известный своими роскошными интерьерами в стиле рококо, вплотную прилегающий к Базилике Константина (Konstantinbasilika). Последняя – еще один важный памятник архитектуры в Трире. Римская базилика была построена в Трире в далеком 310 году в качестве тронного зала римским императором Константином Великим. У Базилики Константина самый просторный зал среди сохранившихся античных церквей.

В Трире вообще много достойных внимания старинных культовых сооружений, но самыми выдающимися считаются находящиеся в самом центре города Трирский собор Святого Петра (Trierer Dom) и Либфрауэнкирхе, она же Церковь Пресвятой Девы Марии (Liebfrauenkirche), плавно переходящие одна в другую.

Трирский собор – это старейший собор Германии, основанный в 320 году все тем же Константином Великим. Он считается одним из лучших образцов романской архитектуры. Его изначальный интерьер был довольно сумрачным, как и подобает романскому стилю, однако в 18 веке в эпоху пышного барокко местное духовенство решило приукрасить собор. Сначала в соборе добавили новый резбленый алтарь, позже различные пышные детали, чего только барочный купол стоит! А в 70-х годах 20 века в соборе был установлен орган. Кроме того, Трирский собор является хранилищем нескольких христианских святынь.

Трирский собор буквально перетекает в Либфрауэнкирхе. Ее начали строить еще в 1230 году и это одна из старейших готических церквей мира. У нее просто шикарные витражи! Мне повезло попасть внутрь в солнечную погоду, когда интерьер церкви заиграл потрясающими красками. Никакие фото не передают весь тот восторг, который испытываешь, находясь внутри!

А еще у этого необычного церковного комплекса ну очень уютный внутренний дворик, с ухоженными клумбочками, скульптурками и прочими милыми взору конструкциями. Обязательно загляните сюда!

Сам исторический центр города довольно небольшой, и перед тем, как идти туда – не обязательно гуглить достопримечательности. Проходишь через Порта-Нигра и бродишь по улочкам, разглядывая все эти красивенькие домики с запоминающимися деталями, городские фонтаны, стелы и статуи. Никакой суеты.

К слову, Трир – это еще и место рождения немецкого философа Карла Маркса, если вдруг кому интересна история социализма. В доме, где он родился, сейчас расположен музей, а 2018 году, к 200-летию со дня рождения Маркса, недалеко от Порта-Нигра был установлен памятник философу.

Ну а под вечер обязательно загляните в центр Трира за бокальчиком вина. Ведь город расположен на реке Мозель – той самой, в долине которой занимаются виноделием. Именно здесь выращивают традиционный немецкий сорт винограда Рислинг (это был финальный аргумент в пользу того, чтобы заехать в город). Знаменитые мозельские вина – пожалуй, самые известные вина Германии, найти их без труда можно и в киевских винных магазинах. Но ведь на «родине» все кажется особенно каноническим!

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Именно потому в Трире во всех ресторанах на первом месте вино, а потом уже пиво. Ну а для тех, у кого нересторанное настроение, прямо на главной площади города – Hauptmarkt – чуть ли не единственная стритфуд точка в центре, и в ней наливают вино. Бокал 150 мл стоит от 2,5 до 3,5 евро. Заметить точку не сложно благодаря толпе людей вокруг. Люди покупают стеклянные бокалы с вином и рассредоточиваются по площади, весело болтая друг с другом. Ну а рядом предусмотрительно установили общественный туалет. Практичные немцы, чего уж говорить.

А теперь немного о природе и пеших прогулках на окраинах Трира. Я поселилась не в центре Трира, а на другом берегу Мозеля, это всего километр от Порта-Нигра. Здесь уже начинается частный сектор, а за ним – огромные просторы для прогулок. Сначала я решила взобраться до стелы Mariensäule. Думала устроить себе легкий день, но не тут-то было. Карта показывала всего-то 300 метров набор высоты, да и дорога нормальная туда ведет – через старинный дворец, частный сектор и прилегающие поля, где местные пасут коров и лошадей. С этой точки с памятником деве Марии, надо сказать, открывается потрясающий вид на город!

А еще там очень много ящериц – всяких разных, совсем маленьких по 2-3 см с хвостом и внушительных размеров сантиметров по 15. Идешь – то и дело шуршит кто-то в кустах. Я все переживала, чтоб не раздавить случайно кого-то. В Германии вообще очень активно увлечены Naturschutz, то есть защитой природы, стараясь создавать для дикой живности максимально благоприятные условия. Оттого звери и птицы живут гораздо ближе к человеку, чем у нас. Вот эти все дикие кролики и птицы в городских парках. А если отойти чуть поглубже, там чего только нет! Идешь по лесу, а в кустах кто-то шуршит постоянно, аж немного страшно становится. Пару раз мне даже показалось, что на пути через лес между деревьев проскочило что-то внушительных размеров. Может, олень какой-то.

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Потом я решила пройти еще дальше по Маркусберг (Markusberg) – благо, сообществом заповедника Эйфель составлен удобный туристический маршрут по горе. А там и до Римского моста (Römerbrücke) недалеко. Это самый старый мост Германии, между прочим! Его опоры были построены еще во 2 веке, хотя, разумеется, почти за 2 тысячелетия его несколько раз перестраивали и реставрировали. Тем не менее, несколько старинных элементов там сохранилось.

Прошатавшись таким образом часа 3-4, я перешла через мост, пофотографировала его со всех сторон и села отдохнуть на берегу Мозеля. А там пернатая живность всякая – дикие лебеди, бакланы, утки, казарки, гуси. И рыба огромная выпрыгивает из воды. Вот сидишь и смотришь на эту красоту, и так легко на душе становится!

Еще по пути от Римского моста в центр можно заглянуть в Vereinigte Hospitien – место, известное как старейший винный погреб Германии (Ältester Weinkeller Deutschlands). Говорят, что погреб заложили здесь еще в 330 году нашей эры. Сейчас же сюда можно попасть на дегустацию, только нужно заранее изучить расписание и записаться на экскурсию. Сама территория вокруг тоже довольно милая – с красивыми клумбочками и руинами древних колонн.

Если еще останется время и вдохновение, обязательно поднимитесь к так называемому Драконьему дому (Drachehaus), это примерно километр от моста Кайзера Вильгельма (Kaiser Wilhelm Brücke). Если идти по мосту из центра – нужно повернуть направо и двигаться до подъема на гору. Вы увидите это место издалека – по красным породам то ли глины, то ли еще чего. В некоторых местах скалу даже укрепили, чтобы ничего не попадало на голову.

По пути вам еще будут попадаться ветхие небольшие дома, многие из которых – памятники архитектуры, а также небольшая старинная церквушка.

Сам Драконий дом появился в Трире вначале 19 века – типичный образец классицизма, получивший свое современное название благодаря фигурам драконов на крышах справа и слева здания. Перед домом расположился уютный Сад роз (Rosengarten) – отличное место чтоб прогуляться и пофотографироваться, особенно в сезон цветения роз. Что-что, а парки и сады немцы умеют облагораживать!

Здесь же начинается большая туристическая зона с труднопроизносимым названием Мозельхеэнвег - Аусзихтсканцель Фельзенпфад (Moselhöhenweg – Aussichtskanzel Felsenpfad). Это если вам хочется отправиться в большую пешую прогулку, периодически набредая на смотровые площадки, откуда открываются потрясающие виды на Мозель и окрестности.

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В этой же части находится парк дикой природы Вильдфрайгееге Вайссхаусвальд (Wildfreigehege Weißhauswald). От Драконьего дома идти всего 500 метров. Это довольно неплохое место для активного отдыха на природе, особенно подойдет туристам с детьми, хотя и взрослым здесь тоже наверняка будет интересно. Здесь есть разные пешие маршруты протяженностью от 4 до 9 километров, канатный парк, загоны с дикими животными и зоны для пикников.

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Германия – это не только Берлин и Мюнхен. На самом деле, в стране есть еще множество достойных внимания городов и туристических локаций, и что актуально в эпоху коронавируса – не таких людных. Вот и мы советуем вам для своих первых путешествий после карантина искать какие-то необычные места, чтобы избежать толп туристов. Берегите себя!

Марина Григоренко

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