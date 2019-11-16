Таинственный Черный лес: отправная точка – Фрайбург

Шварцвальд – место, где оживают легенды

Горный регион Шварцвальд (Schwarzwald), что дословно переводится как «Черный лес», у многих в первую очередь ассоциируется с мрачными сказками легендарных братьев Гримм. Сразу представляешь Красную шапочку или Гензеля с Гретель, очутившихся в дремучем лесу. Тем не менее, утверждать, что события происходили именно там, со стопроцентной уверенностью нельзя. Все же жили и работали братья-сказочники совершенно в других регионах страны.

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Тем не менее, и без них легенд вокруг Черного леса ходит немало. Именно там разворачивались события в сказках другого немецкого писателя – Вильгельма Гауфа, родом из этих земель. Так, в его сказке «Холодное сердце» пересказывалась легенда о мифических жителях Шварцвальда – могущественных великанах и Стеклянном человечке, который мог исполнять желания.

Есть у Шварцвальда истории и пострашнее. В 16-17 веках в немецком фольклоре бытовала легенда о высоком тощем человеке Дер Гроссманне (Der Grossmann). Родители пугали детишек страшным существом, живущем в Черном лесу и похищающем непослушных ребятишек. В наши дни легенда добрались до массовой культуры как Слендермэн.

Но что же такое Шварцвальд на самом деле? По факту это огромный горный массив на юго-западе Германии в пределах земли Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg). Площадь его – более 16 тысяч квадратных километров. Покрыт он густым хвойным или буковым лесом – порой настолько непроходимым, что сразу становится понятно, откуда взялось его название.

А еще здесь целое множество живописных горных озер и минеральных источников, благодаря чему в регионе появились популярные бальнеологические курорты, такие как Баден-Баден или Баденвейлер. Кроме того, именно в Шварцвальде берет исток вторая по величине река Европы – Дунай.

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Шварцвальд – чрезвычайно популярен среди туристов, и именно за счет этого живет. Ежегодно сюда приезжают по 30-40 миллионов туристов. И причин для этого более, чем достаточно. Помимо того, что с его вершин открываются потрясающие виды, местные власти делают все для того, чтобы туристу здесь было хорошо. И дело не только в дорогущих оздоровительных курортах.

На вершины Шварцвальда подведены канатные дороги и проложены идеально ровные дороги. А по всей территории леса промаркированы огромное количество пеших маршрутов – обязательно с понятными указателями. Маршруты – самые разные, для туристов всех возрастов и уровней подготовки. Хотите просто прогуляться пару часиков и не заблудиться? Пожалуйста, вот вам небольшой круговой маршрут километра на 3-4 (Rundweg). Хотите испытать себя на прочность? Отправляйтесь в поход с ночевкой. Путешествуете с детьми? Вот вам игровые площадки или шахта-музей. Хотите необычную фотосессию – вам тоже сюда. В общем, каждый здесь найдет для себя что-то по душе.

А еще Шварцвальд – это целая самобытная культура. Еще древние римляне добывали на этих землях серебро и свинец, а потому не удивительно, что именно добывающий промысел лежал в основе многих здешних легенд. Да и в архитектуре и одежде шварцвальдцы всегда отличались. Есть здесь и свои гастрономические «фишечки», однако о них мы расскажем чуть ниже.

В Шварцвальд через Фрайбург

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Попасть в Шварцвальд было моей давней немецкой туристической целью. И вот в этом году моя мечта наконец осуществилась. Все сложилось само по себе. Я начала планировать свое большое путешествие по Западной Европе, большую часть которого планировала провести в Германии. Я как раз узнала от одного своего немецкого знакомого по Couchsurfing много интересного о Фрайбурге, полное название Фрайбург-им-Брайсгау (Freiburg im Breisgau), и подумала, что было бы неплохо туда заехать. Окончательно меня в этом убедило то, что Фрайбург является одним из самых удобных городов, откуда можно пробраться в Черный лес.

Сам по себе Фрайбург – город очень уютный и красивый. Официальная дата основания Фрайбурга – 1120 год, а за счет добычи серебра он считался всегда процветающим (хотя междоусобные войны все же иногда разоряли его). А потому здесь сохранилось много старинной архитектуры – от маленьких опрятных домиков до величественных готических соборов.

В то же время Фрайбург по населению сравнительно молодой и успешный город. Здесь есть несколько хороших университетов и исследовательских институтов, да и возможностей для дальнейшей карьеры, как и во всем Баден-Вюртемберге, намного больше, чем в других регионах страны. А потому сюда активно съезжаются студенты – как из Германии, так и других стран. Тем более, что высшее образование в ФРГ, за исключением нескольких частных вузов, бесплатное даже для иностранцев.

А еще Фрайбург очень удобный город, начиная от отличной транспортной системы, ядром которой является развитая трамвайная сеть. Ездят местные трамваи быстро и часто, по выходным и праздникам на отдельных маршрутах есть ночные рейсы. А еще прямо внутри трамваев установлены билетные автоматы. Так что не стоит переживать, если вы вдруг не успели купить билет на остановке.

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Всего здесь 5 трамвайных линий и 18 автобусных маршрутов, которые покрывают не только весь Фрайбург, но и пригороды. Билеты – традиционно для Германии – делятся на несколько категорий, в зависимости от расстояния и срока действия. Подробнее с маршрутами и тарифами на городском транспорте Фрайбурга можно ознакомиться по ссылке. Здесь даже можно просчитать нужный маршрут и стоимость проезда по нему.

Например, мне нужно было добраться до отправной точки канатной дороги Schauinslandbahn, которая ведет прямо на гору Шауинсланд (Schauinsland) в Шварцвальде. И тут же система просчитала мне, что сначала нужно будет проехать на трамвае номер 2 до остановки Dorfstraße на окраине Фрайбурга, а потом сразу же пересесть на автобус номер 21 до коммуны Хорбен (Horben). В час-пик на дорогу уйдет от 30 до 45 минут, в зависимости от того, насколько удобной вам попадется стыковка, а билет на весь маршрут обойдется в 2,4 евро.

А еще от Хорбена до старта канатной дороги ходит исторический красный автобус – проехаться на нем можно бесплатно, если у вас есть билет на Schauinslandbahn.

К слову, от центра Фрайбурга до Dorfstraße вполне можно пройти пешком – расстояние между ними всего 4 километра, зато природа вокруг такая красивая: дачные поселки и леса вдоль дороги, а по полям цапли и прочая живность бродит. До самого Хорбена идти в два раза дольше – около 8 километров.

Также по пути вам наверняка попадется красная католическая церковь с двумя шпилями Johanneskirche.

Да и вдоль местной реки Драйзам (Dreisam) тоже очень приятно пройтись.

Но вернемся к походу в Черный лес. Фрайбург считается чуть ли не самым теплым и солнечным городом Германии. Поговаривают, там порой можно ходить в футболке чуть ли не до ноября. Однако меня он встретил проливным дождем и заметным похолоданием. Причем очень резким. Дождь как зарядил с вечера, так и шел больше суток, аж до утра после следующего дня. Однако никакой ливень настоящему туристу не помеха!

Поездка на Шауинсланд по Schauinslandbahn

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Я очень хотела попасть в Шварцвальд, а потому, надев свой красный дождевик, бодро отправилась в путь. Поскольку по времени я была ограничена – самым удобным вариантом оказалась вышеупомянутая канатная дорога Schauinslandbahn на Шауинсланд. Это, к слову, самая длинная канатка в Германии. Тянется она аж 3,6 километра с высотой подъема 746 метров. На гору едешь порядка 20 минут в закрытой кабинке, за час Schauinslandbahn способна перевезти около 500 человек. Смотришь в окно – и видишь всю эту красоту. Горы, покрытые густыми лесами, горные козлы снизу пасутся... Впечатляет, не правда ли?

Да и просто проехаться на таком сложнейшем механизме – отдельные эмоции. Подумайте только, проложить доступный для широких масс маршрут на Шауинсланд местные власти задумали еще в 1893 году, однако за реализацию идеи взялись лишь спустя три десятка лет. Торжественное открытие Schauinslandbahn состоялось в 1930 году, и с тех пор она с небольшими перерывами на модернизацию поднимает миллионы туристов на гору.

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Стоимость проезда для взрослых в одну сторону – 9,5 евро, в обе стороны – 13 евро. Работает Schauinslandbahn круглый год, кроме 24 декабря, с 9:00 до 18:00 в летний сезон и с 9:00 до 17:00 в зимний сезон. Однако перед поездкой все же лучше перепроверять на сайте, работает ли сейчас канатная дорога, потому что периодически ее останавливают на пару недель для проверки на безопасность и ремонта. Например, она будет закрыта с 25 ноября по 13 декабря 2019 года, а также с 9 марта по 3 апреля и с 16 ноября по 4 декабря 2020 года. Всю подробную информацию о работе канатки на Шауинсланд можно узнать по ссылке.

Но не стоит отчаиваться, на Шауинсланд также можно доехать на машине – там проложена хорошая круговая дорога, а также можно подняться пешком (но это для подготовленных туристов). К слову, многие путешественники предпочитают комбинировать маршрут – на гору на канатной дороге, а вниз пешком или на велосипеде.

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Правда, я в день своей поездки из окна почти ничего не увидела – крупные капли дождя заливали всю кабинку, еще и туман был. Тем не менее, сам Черный лес в такую погоду выглядит по-настоящему мистическим. Ты будто и правда оказываешься в старинных страшных сказках. Все эти могучие вековые дубы, крученые стволы и туманные тропинки в никуда... Красота!

На самом Шауинсланд хватает, чем заняться. У самого выхода из подъемника есть ресторан, информационный центр, там же можно купить кофе, сувениры и получить бесплатную карту по местности.

Выйдя на улицу, вы сразу заметите указатели с направлениями маршрутов и их километражем. Самая популярная прогулка – к смотровой башне на вершине Шауинсланда, откуда открываются живописные пейзажи.

По пути вам будут попадаться дикие цветы и травы, полудикая живность, потрясающие виды на долину Рейна, а также деревянные скульптурки, мемориалы и информационные стенды.

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Также на Шауинсланд есть музей добывающей промышленности Museums-Bergwerk Schauinsland. Как уже упоминалось, регион издавна славился добычей серебра, цинка и других полезных ископаемых, а потому внутри вас ждет много интересного. Попасть в музей-шахту можно только с экскурсией. При этом стоит учесть, что работают они не каждый день и всего несколько часов. Лучше заранее ознакомиться с расписанием.

Что посмотреть во Фрайбурге

И еще немного о самом Фрайбурге. Как вы уже поняли, город старинный и интересный, но одновременно комфортный и компактный. Так что выйдя в центр, в какую б сторону вы не пошли, будете набредать на что-то интересное.

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То это здание старой ратуши с расписными воротами (Altes Rathaus), то самая старая в Германии гостиница «У красного медведя» (Hotel zum Roten Bären), принимающая постояльцев еще с 1387 года, то ярко-красный старинный купеческий дом (Historisches Kaufhaus), то въездные ворота в старый город (Martinstor и Schwabentor) – вплотную к одним из них прилегает McDonalds, пожалуй, самый исторический из всех, что я видела. В общем, есть что исследовать.

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Разумеется, первым делом туристы идут к готическому Фрайбургскому собору (Freiburger Münster или Münster Unserer Lieben Frau) на Münsterplatz, возведенному еще в 1200 году. Это своеобразный туристический центр города – именно от собора в разные стороны расходятся уютный улочки, ведущие к различным любопытным точкам. Здесь же находятся самые популярные среди туристов кафе, рестораны и винотеки, а также сувенирные лавки и прочие полезные заведения.

Сам собор знаменит в первую очередь своим 116-метровым шпилем XIV века – единственным в Германии готическим шпилем, сохранившийся без изменений до нашего времени. Собор имеет красноватый оттенок и отличается обилием различных мелких деталей в интерьере, в том числе причудливых украшений сточных желобов. Внутри собор также заслуживает внимания – довольно мрачный, типичная готика, с множеством скульптур и орнаментов, а еще с невероятными витражами.

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Еще одно must visit Фрайбурга – гора Шлоссберг (Schlossberg) высотой 456 метров всего в километре от Мюнстерской площади. Когда-то здесь был замок, но его разобрали еще в 18 веке. Нынешний холм знаменит в первую очередь своими потрясающими панорамными видами на старый Фрайбург и соседние леса-горы-виноградники. На горе даже установили смотровую вышку, чтоб можно было все еще лучше рассмотреть.

По Шлоссбергу проложено огромное количество пеших и веломаршрутов - от совсем коротких до походов более 25 километров с выходом совершенно в другом месте.

Также на пути вам будут попадаться десткие площадки, рестораны и лавочки. Подняться туда можно по круговой дороге либо по пешеходному мостику. Также из городского парка Фрайбурга туда отправляется подъемник за 5 евро.

К слову, сам городской парк Фрайбурга (Stadtgarten Freiburg) также достоин внимания – здесь можно отлично передохнуть после долгих прогулок. Парк встретит вас ухоженными клумбами – в сентябре как раз было много роз, декоративными деревьями и скульптурами.

А еще там есть пруд с уточками, плавающими вокруг «памятника Гусю», как я его окрестила. Кроме того, в парке есть кафе, сцена-павильон, где периодически проводят различные культурно-развлекательные мероприятия, детские площадки и вполне пристойный бесплатный туалет – с умывальниками и пеленальными столиками.

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Еще чуть дальше от парка я совершенно случайно открыла для себя довольно необычную достопримечательность – старое кладбище (Alter Friedhof). Его закрыли для захоронений еще в 19 веке, а сейчас это больше похоже на уютный парк. Со статуями, многие из которых вполне могут претендовать на звание произведений искусства, аллеями и живностью. Я, например, бегала там за белочками примерно полчаса, в поисках идеального кадра.

Возле железнодорожного вокзала Фрайбурга есть еще одна интересная церковь – бело-красная Herz-Jesu-Kirche с зеленой черепицей на башнях, а возле нее – уютный парк. Здесь можно немного переждать, если у вас до поезда или автобуса еще время.

Что еще хочется выделить во Фрайбурге – специальные ручьи вдоль улиц, которые спасут ваши уставшие ножки туриста в жаркий день, а также затейливые художественные дорожки, выложенные разноцветными камнями. Поговаривают, что первые из них появились здесь еще в 19 веке.

Порой там целые картинки со смыслом выложены у конкретного здания – то аптека, то пивная, то лавка портного. Люди действительно заморочились, и получилось очень интересно. Можно даже устроить себе своеобразный тур по городу, разыскивая эти картинки.

Баденская кухня

А теперь пару слов о местной еде. Фрайбург входит в состав федеральной земли Баден-Вюртемберг, однако местные жители предпочитают относить себя сугубо к Бадену. Потому неудивительно, что и кухня местная делится на две категории – баденскую и швабскую. Первая считается более изысканной, а вторая – попроще.

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Баденская кухня считается одной из лучших в Германии. А все благодаря географическому положению и соседству с Францией и Швейцарией, известными своими высокими кулинарными традициями. Регион Баден считается самым теплым в стране, плюс плодородная почва, а потому здесь отлично растут овощи, ягоды и фруктовые деревья. Особо популярна здесь спаржа. В лесах же полно грибов и дичи, а в реках – рыбы. Потому и кухня здесь богатая и разнообразная.

Разумеется, самое известное местное кушанье – шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte), нашему человеку известный как «Пьяная вишня». Именно здешний рецепт вишневого торта со взбитыми сливками считается каноническим, а потому если вы не пробовали его в Шварцвальде – значит, не пробовали его вовсе. Здесь даже фестиваль специальный придумали, где кондитеры вовсю соревнуются за звание автора лучшего шварцвальдского торта.

Еще одно местное блюдо – шварцвальдская ветчина (Schwarzwälder Schinken). Это традиционная бескостная сырокопченая ветчина из свинины, рецепт которой на уровне ЕС закреплен за Шварцвальдом. Считается, что это самый популярный и покупаемый сорт сырокопченой ветчины во всей Европе.

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Среди других основных блюд, которые стоит попробовать в Бадене, запеченные оленье ребрышки (Rehrücken Baden-Baden), гуляш из мыса дикого кабана (Wildschweingulasch), запеченная свиная лопатка (Schäufele), конвертики из макаронного теста с начинкой (Badische Maultäschle in Zwiebelschmelze), куриный или говяжий суп с блинной стружкой (Flädlesuppe), лапша с квашеной капустой (Schupfnudeln mit Sauerkraut), а также другие блюда из картофеля, грибов, рыбы и даже улиток.

Также в регионе очень популярны полусухие колбаски (Landjäger) – в первую очередь они ценятся как походная еда, потому что могут храниться без охлаждения, а порции рассчитаны так, чтобы целую колбаску можно было съесть за один раз.

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Отдельного внимания заслуживает местное вино, все же Баден – третий по величине винодельческий регион Германии. В первую очередь это белые вина из таких сортов винограда, как Grauburgunder, Müller-Thurgau, Bacchus, Gutedel, Kerner, Klingelberger, Riesling, Scheurebe, Muskateller, Nobling, Auxerrois и Weißburgunder. Однако и для любителей красного вина в Бадене есть кое-что интересное из таких сортов винограда, как Spätburgunder, Regent, Schwarzriesling и Dornfelder.

Если говорить о конкретных заведениях Фрайбурга, где можно отведать традиционную баденскую кухню, то особенно советуют обратить внимание на Großer Meyerhof в самом центре города. Здесь вкусно готовят, большой выбор блюд, цены вполне приемлемые на общем фоне, да и дизайн уютный. Однако есть у ресторана один недостаток – по воскресеньям и в праздничные дни он закрыт.

Закрытые рестораны по выходным и праздникам – это вообще отдельная «боль» во Фрайбурге. Множество даже самых популярных среди туристов заведений города, как, например, Alte Wache, Wolfshöhle, Enoteca или Ganter Brauereiausschank, по воскресеньям просто не работают. Вот ценят люди свой отдых, и никакие деньги туристов их не выгонят на работу.

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Я и сама стала жертвой подобного «произвола» во Фрайбурге. Приехав в город в субботу, я решила не идти в первый день ужинать в приличном заведении, отложив знакомство с баденской кухней до воскресенья. И если кофейни в этот день еще работали, то найти приличное заведение оказалось задачей не из легких. Голодная и промокшая, я еще минут 40 кружила по центру города в поисках еды. В итоге я нашла пару-тройку работающих ресторанов, и выбор мой пал на ресторан Goldener Engel на Münsterplatz возле главного собора Фрайбурга. Здание довольно старое, а внутри повсюду статуэтки и изображения ангелов – наверное их там сотни.

Отзывы у заведения средние, однако меня в целом устроило – не исключаю, что это потому, что я очень хотела кушать. Еда неплохая – заказывала Badische Maultäschle примерно за 13 евро, потому что это было самое «легкое» блюдо в меню. Плюс вино – стандартная «немецкая» порция в 250 миллилитров всего за 5 евро, что после дорогущей Франции было ну очень приятно. Обслуживали не особо торопливо, однако я была уставшая и мне спешить было некуда.

***

Шварцвальд, несмотря на дождливую погоду, оказался одной из самых интересных точек на моем маршруте. И, возможно, это то место, куда мне захочется вернуться еще и которое я активно буду советовать всем. Удачных вам открытий!

Марина Григоренко