Красота и боль Букского каньона

Гранитная красота Букского каньона

Букский каньон в Черкасской области стал популярен среди туристов относительно недавно. Скальный каньон длиной около 5 километров расположен на реке Горный Тикич возле села Буки (отсюда и его название). Он довольно глубокий, но в то же время узкий - максимальная глубина каньона достигает 20 метров, а ширина колеблется в пределах 20-40 метров. Ну а возраст гранитных пород, через которые протекает река, оценивается приблизительно в 2 миллиарда лет. Виды с каньона невероятные, да и спустится вниз к воде довольно интересно. Зрелище действительно того стоит, чтобы выкроить хотя бы денек на поездку туда.

В самом же начале каньона река стремительно скатывается с глыбы гранита, благодаря чему образуется шумный двухметровый водопад-перекат Выр – еще одна местная достопримечательность. При желании можно просто посидеть полчасика у водопада, окунув ноги в бурлящую воду. Возле самого водопада в девятнадцатом веке построили большую водяную мельницу, однако на сегодняшний день от нее сохранились только фрагменты.

Также на территории Букского каньона находятся развалины первой в Украине гидроэлектростанции, до которых довольно легко добраться, спустившись «на дно» Букского каньона. Там также можно свободно побродить, никаких ограничений доступа нет. Кстати, там получаются довольно атмосферные фото.

А еще эта местность очень популярна среди скалолазов, особенно их сюда привлекает один из уступов каньона - Скала Родионова. Так что и любителям экстремального туризма здесь будет, чем заняться.

В общем, ехать сюда можно как и на один день просто полюбоваться на красоты, так и на несколько дней с палаткой отдохнуть на природе. Те же, кто не особо хочет ночевать в суровых походных условиях, могут попытать счастье и поспрашивать у жителей села Буки, не сдает ли кто комнату или дом на ночь. Само село Буки довольно маленькое, а потому каких-либо отелей там пока нет (местным на заметку – хорошая идея для бизнеса). Ну а ближайшее приличное заведение размещения находится в селе Маньковка в 13 км от Букского каньона, или же можно остановиться в Жашкове. Но это все же уже немножко не то.

Экскурсии в Букский каньон

Лично я ездила в Букский каньон с экскурсией выходного дня (которой в целом осталась довольна). Сейчас такие экскурсии предлагают сразу несколько агентств, при желании их легко можно найти в Интернете. Это путь «наименьшего сопротивления», чтобы попасть в Букский каньон, и для первого раза вполне подойдет, если хочется поехать на один день. Как любитель полюбоваться природными красотами и побродить в тишине и покое, даже за время экскурсии я успела побродить по территории каньона, послушала байки от местного экскурсовода и пофотографировать живописную природу со всех ракурсов. Однако любая экскурсия, какой бы хорошей она не была, имеет один большой недостаток – отсутствие свободы.

С одной стороны, конечно, хорошо, когда вас везде возят (порой на несколько туристических объектов за одну экскурсию), все рассказывают и даже завозят в проверенные временем точки на обед. Но, с другой стороны, порой ведь хочется задержаться на том или ином месте подольше, а нужно не отставать от экскурсионной группы. А иногда просто не хочется лишней компании. Или же после экскурсионной поездки хочется вернуться на это же место, но уже самостоятельно. Я бы, например, не отказалась побывать в Буках еще раз – уже как самостоятельный турист. И тут начинаются проблемы.

Добраться к Букскому каньону – настоящий квест

Если у вас нет своей машины или, допустим, вы настроены на отдых, в который не очень вписывается нахождение за рулем – тогда к Букскому каньону, как и многим другим украинским природным достопримечательностям, добраться не так уж легко. Вроде бы расстояние от Киева меньше 200 км, а чтоб попасть туда – нужно пройти настоящий квест. Сначала, откуда бы вы не ехали, нужно доехать до Жашкова, а уже оттуда пытаться поймать проходящие маршрутки-автобусы (как вариант можно попробовать уточнить расписание по телефону на местной автостанции Жашкова). Ну или пытаться ловить попутки. Вот такая неопределенность порой и правда может отбить желание ехать куда-либо, какой бы привлекательной местность не была. Ведь когда всю поездку переживаешь о том, получится ли без проблем и вовремя доехать, эмоции от поездки уже немного не те (если вы, конечно, не особо любитель элемента спонтанности в поездке).

Читайте такжеЛучше гор могут быть только горы: как и куда украинцы ходят в походы

Для сравнения: мне несколько раз доводилось переезжать между городами Германии или Австрии. И вот там есть возможность подъехать на поезде или автобусе даже к самым небольшим населенным пунктам. И что самое главное – все это ходит строго по расписанию, которое довольно легко найти в интернете, еще и билеты заранее онлайн купить можно. При этом в день по каждому направлению ходит несколько рейсов и расписание составлено довольно удобно. У нас с этим, увы, пока проблема, и пока нет особых признаков, что ее планируют как-то решать. Часто поезда или автобусы, если и ходят, то по не особо удобному расписанию для путешественников. В случае с междугородними маршрутками ситуация еще печальнее, особенно подальше от Киева: они зачастую ходят без какого-либо расписания (о его наличии в Интернете я вообще молчу), да и не факт, что в них удастся влезть, пытаясь поймать их на остановке в небольшом населенном пункте.

Ну и еще один момент – наличие остро необходимых в популярных среди туристов местах благ цивилизации. В непосредственной близости с Букским каньоном нами был обнаружен лишь один деревянный туалет, и он в печальном состоянии, практически, без спецсредств химзащиты туда лучше не заходить. О том, чтобы помыть там где-то руки, речь вообще не идет. С местами, куда можно выбросить мусор, тоже довольно сложно. Все это, конечно, слабое оправдание для отдыхающих. Но, в то же время, о какой культуре отдыха можно говорить, если не созданы элементарные условия? А ведь туриста надо воспитывать.

В итоге, получается, мы имеем в Украине множество достойных мест для отдыха, но, в то же время, довольно плачевную инфраструктуру. То ли местные жители (не считая топовые города и туристические объекты) еще не до конца поняли, как делать бизнес на том, что они имеют под носом, то ли ленятся, то ли не видели достойных примеров. А тем не менее на туристах можно неплохо зарабатывать, если делать все с умом. На той же Ивано-Франковщине местные жители это уже поняли - и туристы с их деньгами к ним потянулись. Ну а жителям населенных пунктов возле менее раскрученных туристических объектов до этого еще предстоит долгий путь…

Марина Григоренко