"Плюс", как и Pro-версия, получит экран с вырезом Dynamic Island.

Не так давно портал 9to5Mac делился первыми изображениями iPhone 15 Pro, а теперь опубликовал аналогичные рендеры 15 Plus, которые созданы на основе CAD-чертежей смартфона.

Известно, что iPhone 15 Plus, как и Pro-версия, получит экран с вырезом Dynamic Island – на смену знакомой всем "челке" в верхней части экрана придет "динамический остров".

Что еще измениться по сравнению с iPhone 14 Plus:

порт USB-C вместо фирменного Lightning;

более тонкие рамки вокруг дисплея;

слегка закругленные края корпуса для более удобного хвата.

По данным источника, точные размеры iPhone 15 Plus составляют 160,87×77,76×7,81 мм вместо 160,84×78,07×7,79 мм у iPhone 14 Plus.

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Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится осенью. Ожидается, что базовые модели в этом году будут более сбалансированным, чтобы сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями.

Помимо новой камеры и Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани. Эксклюзивным для Pro-моделей будет увеличенный объем ОЗУ до 8 Гб, еще более быстрый процессор A17 и отказ от физических кнопок.

Самые значительные изменения Apple припасла для модели 15 Ultra. Эта версия айфона получит титановый корпус со скругленными краями и плоским экраном в стиле Apple Watch Ultra, двойную селфи-камеру, а на задней панели наконец появится перископный телеобъектив.

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