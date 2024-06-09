Обновится ли ваш iPhone до iOS 18: названы модели, которые не получат апдейт

Впрочем, для работы новомодным ИИ-функций все равно потребуется минимум iPhone 15 Pro или 15 Pro Max.

Ежегодная конференция WWDC, на которой Apple традиционно представляет новые версии операционных систем, пройдет уже завтра. В интернет "слили" список моделей iPhone, совместимых с iOS 18.

Судя по всему, новую ОС получат все те же айфоны, которые в 2023 получили iOS 17. Это значит, что без обновления ожидаемо останутся iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus и более старые смартфоны. Тогда как в список совместимости попали даже iPhone XR и iPhone SE (2020)

Вот полный список будущих обладателей iOS 18:

Хоть новую ОС получат все смартфоны бренда, начиная с iPhone Xs / Xs Max и iPhone XR, вышедшие в далеком 2018 году, они не будут поддерживать ИИ-функции. По крайней мере продвинутые нейросетевые фишки, такие как создание текста по запросу, "умное" редактирование фото и другие. Для их работы потребуется минимум iPhone 15 Pro или 15 Pro Max.

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Впрочем, iOS 18 и без этого, как ожидается, предложит много нововведений. Например, гибкая настройка рабочего стола и обновленный "Центр управления". Также должна появится поддержка стандарта обмена сообщениями RCS.

Первая бета-версия iOS 18 будет доступна бета-тестерам сразу после презентации, а широкое распространение ОС начнется в сентябре с выходом моделей iPhone 16. К слову, о них уже почти все известно, включая дизайн.

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