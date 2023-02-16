Xiaomi объявила о скором прекращении поддержки шести устройств из основной линейки, а также от суббрендов Redmi и Poco. С их выхода прошло уже больше двух лет, и новых версий Android они уже не получат.
С 21 апреля завершается поддержка следующих смартфонов и их модификаций:
- Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Xiaomi 11X Pro / Xiaomi 11i
- Redmi K40 / Xiaomi 11X / Poco F3
- Redmi K40 Gaming / Poco F3 GT
- Redmi Note 10 Pro / Poco X3 GT
- Xiaomi 10S
- Xiaomi 11 Lite 5G
Попавшие в этот перечень устройства не перестанут работать, но вот на обновление прошивки их владельцам рассчитывать уже не приходится. При этому они продолжат получать патчи безопасности еще в течение какого-то времени.
Напомним, с начала 2023 года Xiaomi официально прекратила поддержку Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и POCO X2. А еще раньше список пополнили модели Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 и Note 8 Pro.
"Убийца" флагманов Apple и Samsung от Xiaomi на подходе
А меж тем Xiaomi в самое ближайшее время собирается представить новый флагманский смартфон с камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, как ожидается, покажут вместе с глобальными Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.
По словам инсайдеров, грядущий флагман получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех". Судя по всему, инженеры Xiaomi пытаются добиться впечатляющих функций с помощью нового зум-объектива.
Также известно, что впервые в смартфонах Xiaomi будет внедрен объектив с переменной диафрагмой. Такая диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.