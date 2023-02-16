При этому они продолжат получать патчи безопасности еще в течение какого-то времени.

Xiaomi объявила о скором прекращении поддержки шести устройств из основной линейки, а также от суббрендов Redmi и Poco. С их выхода прошло уже больше двух лет, и новых версий Android они уже не получат.

С 21 апреля завершается поддержка следующих смартфонов и их модификаций:

Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Xiaomi 11X Pro / Xiaomi 11i

Redmi K40 / Xiaomi 11X / Poco F3

Redmi K40 Gaming / Poco F3 GT

Redmi Note 10 Pro / Poco X3 GT

Xiaomi 10S

Xiaomi 11 Lite 5G

Попавшие в этот перечень устройства не перестанут работать, но вот на обновление прошивки их владельцам рассчитывать уже не приходится. При этому они продолжат получать патчи безопасности еще в течение какого-то времени.

Напомним, с начала 2023 года Xiaomi официально прекратила поддержку Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и POCO X2. А еще раньше список пополнили модели Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 и Note 8 Pro.

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"Убийца" флагманов Apple и Samsung от Xiaomi на подходе

А меж тем Xiaomi в самое ближайшее время собирается представить новый флагманский смартфон с камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, как ожидается, покажут вместе с глобальными Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

По словам инсайдеров, грядущий флагман получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех". Судя по всему, инженеры Xiaomi пытаются добиться впечатляющих функций с помощью нового зум-объектива.

Также известно, что впервые в смартфонах Xiaomi будет внедрен объектив с переменной диафрагмой. Такая диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.

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