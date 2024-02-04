OnePlus без громких анонсов начал добавлять функции на базе ИИ в свои актуальные флагманы.

Вслед за Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24 новые функции на базе ИИ стали появляться и в других Android-смартфонах. Так, например, OnePlus внедрила их в OnePlus 12 и OnePlus 11 c недавним обновлением прошивки.

Портал Android Central поделился подробностями. Всего новых функций три:

AI Call Summarizer – генерирует сводки по телефонным звонкам: собирает различные данные, включая адреса, имена, номера телефонов и "другую ключевую информацию" о звонках.

AIGC Remover – поможет удалить лишних людей или объекты с фото. По сути, это аналог Magic Erase.

Article Summaries – выделяет ключевые моменты из статей "всего одним нажатием".

Вместе с тем новая прошивка улучшила стабильность подключений Bluetooth, NFC и Wi-Fi, а также улучшила прием сигнала в сложных условиях (например, в метро).

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В 2024 году все больше брендов начнут добавлять функции искусственного интеллекта в свои смартфоны. Они помогут продлить срок службы батареи, а также "прокачают" голосовых помощников, сделав их еще умнее. А алгоритмы обработки изображений на основе ИИ смогут "подтянуть" фото до хорошего уровня даже со слабой аппаратной частью.

А пока Android-производители активно добавляют ИИ-фишки в свои девайсы, на iPhone они появятся только осенью с выходом iOS 18. При этом ожидается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

Также в этом году выйдет Windows 12 с разнообразными функциями на базе ИИ. Источники утверждают, что новая операционная система будет по-настоящему "революционной".

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