В плане дизайна, он будет похож на первое поколение Nothing Phone, а оценят его в 400 долларов.

За пару месяцев до анонса Nothing Phone (2a) о смартфоне стало известно практически все. Это упрощенная в плане "начинки" версия обычного Phone (2), самого красивого смартфона, который вышел на рынок в этом году по цене 679 евро.

Если информация подтвердится, то бюджетный смартфон от Nothing однозначно станет хитом. Так, фронтальная и широкоугольная камера получат сенсоры как у флагманского Phone (2), а стоить он будет не дороже 400 долларов.

Характеристики Nothing Phone (2a):

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED BOE, разрешение 2412х1084, частота 120 Гц, вырез посередине;

Процессор: MediaTek Dimensity 7200 – такой же стоит в Redmi Note 13 Pro+;

Память: 8 ГБайт оперативной и 128 ГБайт встроенной.

Камеры: основная 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KGN9), широкоугольная 50 Мп (Samsung ISOCELL S5KJN1), селфи 32 Мп (Sony IMX615);

ОС: Nothing OS 2 на базе Android 14.

В плане дизайна, смартфон будет похож на первое поколение Nothing Phone. Сохранится фирменная подсветка и прозрачная крышка.

Видео дня

Nothing Phone (2) должны показать на MWC 2024 в феврале. На выбор будут доступны белая и черная версии. До Европы он тоже доедет.

Напомним, этим летом бренд Nothing выпустил обновление самого необычного смартфона 2022 года. Аппарат Phone (2) прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, но и цена при этом заметно выросла.

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