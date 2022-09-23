Бесплатная утилита позволяет отслеживать уровень заряда аккумулятора, уведомления из приложений, а также управлять плеером.

Теперь Dynamic Island может быть на любом Android-смартфоне. В магазине приложений для Android появилось приложение DynamicSpot, копирующее анимации выреза в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

"Островок" показывает уведомления и позволяет управлять плеером. При этом, в отличие от оригинального Dynamic Island, все функции внутри DynamicSpot являются настраиваемым.

В настройках можно откалибровать размер панели, радиус закругления ее углов и отступ от верхней части экрана, а также выбрать приложения, уведомления от которых будут попадать в DynamicSpot. Платная версия приложения (5 долларов) также позволит разместить "вырез" на экране блокировки.

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Сейчас приложение находится в бете. В будущем разработчики обещает больше функций.

О Dynamic Island

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.

Это решение быстро взяли на вооружение сторонние разработчики и оригинально обыграли интерактивный вырез в тамагочи и даже мини-игру, в которой Dynamic Island использован в качестве партнера для пинг-понга.

Напомним, iPhone 14 также получили функцию спутниковой связи. УНИАН рассказывал, как она работает и зачем нужна.

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