Теперь Dynamic Island может быть на любом Android-смартфоне. В магазине приложений для Android появилось приложение DynamicSpot, копирующее анимации выреза в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.
"Островок" показывает уведомления и позволяет управлять плеером. При этом, в отличие от оригинального Dynamic Island, все функции внутри DynamicSpot являются настраиваемым.
В настройках можно откалибровать размер панели, радиус закругления ее углов и отступ от верхней части экрана, а также выбрать приложения, уведомления от которых будут попадать в DynamicSpot. Платная версия приложения (5 долларов) также позволит разместить "вырез" на экране блокировки.
Сейчас приложение находится в бете. В будущем разработчики обещает больше функций.
О Dynamic Island
По мнению многих пользователей и обзорщиков, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.
Это решение быстро взяли на вооружение сторонние разработчики и оригинально обыграли интерактивный вырез в тамагочи и даже мини-игру, в которой Dynamic Island использован в качестве партнера для пинг-понга.
Напомним, iPhone 14 также получили функцию спутниковой связи. УНИАН рассказывал, как она работает и зачем нужна.