Собрали полезнейшие рекомендации, которые уберегут дисплей вашего смартфона от выгорания и сохранят его в хорошем состоянии еще долго.

Многие из вас наверняка наслышаны о том, что экран смартфона способен выгорать. Этот момент актуален для AMOLED-матрицы: по сравнению с IPS-экранами, они более яркие и энергоэффективные, имеют лучшую контрастность и другие фичи, но у них есть два существенных недостатка – ШИМ (широтно-импульсная модуляция) и выгорание.

Если первую проблему можно решить с помощью функции DC Dimming, которая позволяет регулировать яркость экрана за счет напряжения, то от второй, увы, никто не застрахован. Как спасти экран своего смартфона от выгорания – расскажем в этой заметке.

Отметим, что выгорание OLED-дисплеев – это явление, которого полностью избежать мобильная индустрия пока что не может. Поэтому несмотря на премиальность вашего смартфона всегда есть риск выгорания.

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Совет №1

Постоянно меняйте обои и заставки экрана. Выгорание на OLED-экране может происходить из-за статичных элементов, которые отображаются на протяжении длительного времени. Поэтому рекомендуется изменять изображения на рабочем столе по крайней мере раз в несколько недель.

Как вариант – используйте полностью черные обои, так как пиксели AMOLED-дисплеев отключаются при отображении черного цвета.

Совет №2

Используйте полноэкранный режим для самых популярных приложений. Дело в том, что приложения, работающие в полноэкранном режиме, скрывают статус-бар и другие элементы интерфейса, которые наиболее подвержены выгоранию.

К сожалению, далеко не все приложения поддерживают полноэкранный режим (тот же Telegram), но в остальных случаях рекомендуется скачать и установить специальное приложение вроде Fulscrn, которое позволяет принудительно перевести любой апп в полноэкранный режим.

Совет №3

Ограничьте время работы Always-On Display. Новомодная функция стала одним из главных нововведений в новой линейке iPhone 14 и яблочные пользователи уже успели ощутить на себя все "прелести" этой фичи.

Если ваш смартфон поддерживает функцию Always-On Display, настройте таймер ожидания, чтобы экран автоматически отключался через определенное время. Это поможет предотвратить длительное отображение статичных элементов на экране. А лучше и вовсе ее отключить.

Совет №4

Финальный и самый важный лайфхак – не устанавливать максимальную яркость экрана. Чем ярче подсветка, тем быстрее пиксели выгорают.

Чтобы с вашим AMOLED-дисплеем все было в порядке, настройте яркость на уровне около 50% или адаптируйте яркость самостоятельно в зависимости от окружающих условий освещения.

Ранее УНИАН рассказывал, как в два клика избавиться от рекламы в приложениях и играх. Описанные в данной заметке действия подходят для Android-смартфонов, но некоторые из них могут быть применимы и на iOS.

Также делились советами, как быстро зарядить телефон, не угробив при этом батарею. Эти рекомендации выручат, если уходить из дома нужно прямо сейчас и банально нет пару часов для зарядки смартфона.

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