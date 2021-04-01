К хорошему привыкать не стоило. Сборная Украины сделала шаг вперед и два назад

Сборная Украины стартовала в отборе на чемпионат мира-2022 с трех ничьих. Матчи завершились с одинаковым счетом (1:1), но были разными по содержанию. Сперва удалось на выезде отобрать очки у Франции, а затем подопечные Андрея Шевченко дома не смогли обыграть Финляндию и Казахстан.

А все ведь так хорошо начиналось. Мы хвалили Андрея Шевченко и его тренерский штаб за смелый эксперимент с тактикой и ничью в выездном матче против французов. Прошла неделя, и сборная Украины серьезно усложнила себе жизнь в отборе на чемпионат мира.

Две незапланированные потери очков заставляют как минимум забыть о надеждах побороться за прямую путевку на чемпионат мира, которые появились после игры с Францией. Но и с борьбой за второе теперь не все так просто - Украина потеряла очки в двух домашних играх, в которых никак не должна была их терять, а финны и боснийцы еще, например, ни разу не сыграли с аутсайдером группы Казахстаном. Да, шансы по-прежнему есть, но уже не столь радужные.

После успешного отбора на Евро-2020 и сенсационной победы над Испанией в Лиге наций многие болельщики, возможно, решили, что мы приблизились к элите европейского футбола. Увы, это пока не так. При Шевченко сборная прибавила, но два последних результата дают понять - мы по-прежнему где-то во втором эшелоне, в числе тех команд, для которых путевка на ЧМ - праздник, а не что-то само собой разумеющееся. Мы впервые в истории не смогли обыграть Казахстан (если не обыгрывать их, то кого тогда?), мы по-прежнему допускаем роковые ошибки, из-за которых теряем важнейшие очки. Наверное, не стоило сильно привыкать к хорошему.

Шевченко и сам после игры с Казахстаном отметил: "Это очень серьезный звоночек. Мы должны вернуться назад, откуда начинали".

Против Финляндии сборная Украины провела весьма средний матч, а Шевченко, похоже, переиграл самого себя в лучших традициях Пепа Гвардиолы в важнейших матчах Лиги чемпионов. Если против Франции игра в три центральных защитника выглядела логично, то на своем поле против Финляндии (команды, при всем к ней уважении, ниже классом) вызвала удивление. Да, если сравнивать матчи с Францией и Финляндией, то схема игры несколько отличалась и во втором случае была больше заточена на атаку. Но все же кажется странным то, что Шевченко отказался от привычных для сборной 4-3-3, с которыми командам прекрасно смотрелась в отборе на Евро-2020, и решил наигрывать другую модель в важнейшем поединке.

Возможно, изменить более привычную схему игры тренерский штаб вынудило отсутствие достаточного количества вингеров в составе (Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко не могли помочь из-за травм, Евгений Коноплянка мало играет в "Шахтере", а Марлос потерял скорость, уже не столь эффективен на фланге и в "Шахтере" в этом сезоне играет в центре поля).

Украина по сути вымучила свой гол, после чего отпустила игру. Да, можно списать все на ошибку Виталия Миколенко, но финны и перед этим создали моменты и пробили в штангу. И итоговый результат, скорее, закономерен.

Пожалуй, этого не скажешь про результат матча против Казахстана. Все же преимущество "желто-синих" было ощутимым, на протяжении большей части матча подопечные Шевченко выглядели весьма неплохо, контролировали игру, нанесли 29 ударов по воротам, создали уйму моментов, могли рассчитывать на пару пенальти и разгромить соперника еще в первом тайме.

Но все же эта история не только про дикий нефарт и ужасную реализацию. Потому что на невезение точно не спишешь пропущенный гол.

Давайте детально посмотрим на то, как он был пропущен. После неудачного паса на Сергея Сидорчука, который привел к перехвату соперника, Александр Зинченко сперва неудачно попытался вступить в отбор, а затем, опустив голову, пешком пошел назад.

В это время Казахстан перевел мяч на свой правый фланг (туда не спешил возвращаться Зинченко, а Богдан Михайличенко начал садиться в оборону), где Ян Вороговский практически прогулочным шагом на протяжении восьми секунд добирался от центра поля до штрафной, не встретив абсолютно никакого сопротивления.

После этого он сместился к центру и отдал пас на линию штрафной, где Азату Нургалиеву, которого потерял по сути бесполезно вернувшийся в оборону Сидорчук, удалось принять мяч и вторым касанием отдать левее. После чего у Серикжана Мужикова было время прицелиться и нанести удар.

Это расхлябанность, недисциплинированность, потеря концентрации - что угодно, но только не невезение. Украина была наказана в этом матче не только за плохую реализацию, но и за то, как плохо сыграла в эти конкретные полминуты. Когда допускаешь подобное, нужно рассчитывать только на то, что забьешь больше соперника. И если не забиваешь - именно такая ошибка становится ключевой.

То, как сборная выглядела в первые минуты после пропущенного гола, тоже вызывает недоумение. Вместо злости и желания тут же доказать, что это была случайность, мы увидели какое-то безволие.

Да, это не Шевченко не мог забить Казахстану, но вопросы к тренеру у болельщиков, конечно, будут. Главный из них затихает, когда сборная добивается результата, но начинает звучать громче, когда этого результата нет. Он заключается в том, почему в сборной нет лидера "Динамо" Виталия Буяльского?

Шевченко говорит, что он не подходит под схему игры "желто-синих". Но точно ли Буяльский, который находится в прекрасной форме, помешал бы в конце в матче с Казахстаном, когда тренер выпускал на замену всех возможных игроков атаки, а сборная по сути потеряла структуру игры? Ответа мы уже не узнаем.

Но поводы для оптимизма после такого старта в квалификации и в преддверии Евро-2020 все же есть. Во-первых, еще есть возможность все исправить и второе место не потеряно, хоть ситуация и ухудшилась. Во-вторых, после нынешних неудач у Шевченко и его ассистентов будет время, чтобы сделать выводы к Евро-2020. Тренер уже заявил, что в ближайшие месяцы будет просматривать "многих игроков", чтобы усилить сборную. В-третьих, в сборную вернутся травмированные лидеры (Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков). Ну и давайте все же не забывать про довольно качественно проведенный матч против сборной Франции.

Антон Дударь

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