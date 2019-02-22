Украина в еврокубках: без сказки для «Шахтера» и нервная победа «Динамо»

В принципе, произошло то, что и предполагалось еще неделю назад. Результат 2:2 – дома и на выезде – абсолютно разные вещи. И если киевляне могли спокойно катать себе мячик и ждать подвернувшегося случая для того, чтобы забить гол (он представился дебютанту Франу Солю), то горнякам необходимо было не только быть осмотрительными в обороне, но и не забывать об атаке. В какой-то момент горняки забыли обо всем и бросили свои силы на передний край игры, что сыграло с ними злую шутку – немецкая команда довела дело да разгрома.

«Айнтрахт» 4-1 «Шахтер»

2:2 в домашней игре — далеко не лучший вариант для еврокубков. Но с учетом удаления Тараса Степаненко уже на 11 минуте, это был максимум, который можно было выдавить из харьковского матча против Айнтрахта.

Увы, главным следствием той игры стали очередные кадровые потери, которые понес чемпион Украины. Из-за дисквалификации встречу во Франкфурте пропускали Кривцов и Степаненко. В результате Шахтер остался без центрального защитника и опорного полузащитника. Оба играют в стартовом составе фактически на безальтернативной основе.

Таким образом, у Фонсеки осталось всего четыре боеспособных защитника на четыре позиции. В стартовом составе предсказуемо вышли Исмаилии, Хочолава, Матвиенко и Бутко. А вот насчет опорника были определенные сомнения. Номинально заменить Степаненко может Малышев, который в Харькове вышел на замену. Однако почти весь прошлый год Максим пропустил из-за травм, из-за чего Фонсека возвращает его на поле очень постепенно. Судя по тому, что Малышев не сыграл во Франкфурте, к подобным нагрузкам он еще не готов.

А в середине поля со стартовых минут вышли Алан Патрик и Коваленко. Оба не являются номинальными опорниками, к обоим в последнее время возникает немало претензий. Сюрпризом стало появление на левом фланге 19-летнего израильского новичка Соломона. Тайсон сместился на позицию «десятки», а Марлос и Жуниор Мораес сыграли на своих привычных местах.

В общем, Фонсека выставил атакующий состав, призванный большую часть игрового времени проводить в атаке. Но уже в первые полчаса Шахтер получил два мяча в собственные ворота, и ситуация стала практически безнадежной.

Пропущенные голы стали следствием индивидуальных ошибок, на которые после матча сетовал Фонсека. По его словам, любая система и любая подготовка ничего не дадут, если команда совершает столь грубые ошибки, пропуская шесть голов в двух матчах.

Но проблема в том, что оборона Шахтера сыграла не хуже и не лучше, чем в предыдущих еврокубковых матчах. Ни разу в нынешнем евросезоне Андрей Пятов не отстоял на ноль. Более того, только однажды — в домашней игре с Лионом — Шахтер ограничился лишь одним пропущенным голом, а во всех остальных поединках пропускал не меньше двух. Всего же в восьми матчах в ворота Шахтера влетело 22 гола, то есть почти три за игру. Для команды с большими задачами это явный перебор! Впрочем, проблемы в обороне у Шахтера уже давно приобрели хронический характер.

Во втором тайме нужно было спасать отечество и забивать в ворота Айнтрахта не меньше двух голов. Фонсека убрал с поля Соломона, который еще не готов к подобным испытаниям. Вместо него для укрепления опорной зоны вышел Майкон, а Коваленко передвинулся немного вперед.

После этих перестановок Шахтер заиграл совершенно по-другому. Примерно 30 минут на поле была только одна команда. Как говорится, гол назревал, и он случился в середине второго тайма. Нужно было поднажать еще, и оказалось, что у Шахтера есть для этого силы. Горняки не слезали с ворот соперника и создали два убойных момента, однако после ударов Марлоса и Тайсона ворота немцев спасала перекладина. Снова возникло ощущение, что гол вот-вот случится, но мяч влетел в ворота Андрея Пятова. Потеря Марлоса в чужой штрафной площадке, молниеносная контратака и крушение всех надежд. После этого дело было сделано.

На этом еврокубки-2018/19 для Шахтера закончились. По сравнению с прошлым сезоном, когда горняки едва не вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, команда сделала шаг назад. Наверное, это должно было случиться с учетом кадровых изменений, которые происходят в Шахтере в последнее время. За этот год Шахтер закупил немало перспективной молодежи, которая должна занять место прежних лидеров. Но адаптация к принципам шахтеровской игры традиционно проходит непросто и занимает много времени. Вполне возможно, Шахтеру не хватило именно времени, но теперь до следующих еврокубков у горняков есть целых полгода.

«Динамо» 1-0 «Олимпиакос»

Как и в случае с Шахтером, неделю назад Динамо завершило свой матч со счетом 2-2. Разница только в том, что Шахтер дважды пропустил на своем поле, тогда как Динамо дважды отличилось на выезде. Более того, киевляне отыгрались в концовке, что было расценено почти как победа.

На ответный матч Хацкевич выставил такой же состав, как и в Пирее. Главной задачей было не пропустить — нулевая ничья киевлянам полностью подходила. Благо, на этот раз Денис Бойко был в ударе, избежав серьезных ошибок. Более того, несколько раз он выручил команду.

Под стать голкиперу действовала пара центральных защитников Бурда-Шабанов. Но если Бурда выделялся хорошей формой уже на сборах, то Шабанов своими уверенными действиями удивил. Он заслуживает похвалы за оба матча против Олимпиакоса, а Кадару теперь нужно серьезно поработать, чтобы вернуться в стартовый состав.

Но самое главное заключается в том, что наконец-то забил Фран Соль. Он ни разу не отличился на сборах, был незаметен в Греции, но отметил голом свой первый же матч на поле Олимпийского. Испанец мог отличиться еще, но пока что достаточно и того, что формально именно он вывел Динамо в 1/8 финала.

К слову, Олимпиакос сыграл значительно лучше, чем в первой игре. Он создал хозяевам немало проблем, создавал моменты у ворот Бойко и до конца не опускал руки. По сути, это была ничейная игра, но динамовцы один из своих шансов использовали, тогда как соперник не смог этого сделать.

«Челси» - «Динамо»

Дальше всё зависело от жеребьевки. Согласитесь, две большие разницы – получить в соперники Челси или Славию… Ну, или одноклубников из загребского Динамо. К сожалению, случился именно первый вариант.

В том, что киевляне будут прибавлять, никаких сомнений нет. Даже за одну неделю, разделявшую два матча против Олимпиакоса, они сделали заметный шаг вперед. Плюс должен прибавить Цыганков, который пока что заметно уступает себе же осеннего образца. В общем, пространство для прогресса остается у всей команды. Но вот соперник…

Киевлянам выпал один из грандов европейского и всего мирового футбола. По большому счету, место «Челси» - в турнире рангом повыше, Лиге чемпионов. Но прошлый сезон 2017/18 стал не самым удачным в карьере английского «клуба аристократов». Заняв итоговое 6-е место в английской Премьер-лиге, команда не могла довольствоваться ничем кроме Лиги Европы. В ЛЧ попадают, максимум, 4 команды от одного национального чемпионата. И, стоит отдать должное лондонцам, во втором по значимости еврокубке они не стали «филонить» и делают все для того, чтобы семимильными шагами идти к трофею. Именно – семимильными. Иначе никак не назовешь уверенную победную поступь команды в групповом турнире и 1/16 финала. В осенней части турнира, в шести матчах группового турнира против БАТЭ (Беларусь), «Види» (Венгрия) и ПАОК (Греция) англичане одержали 5 побед при 1 ничьей. А уже в феврале, в играх 1/16 финала ЛЕ со шведским Мальме команда вновь одержала две победы – 2:1 в гостях и 3:0 дома. Клуб Романа Абрамовича сейчас является едва ли не основным претендентом на победу в ЛЕ.

И с учетом того, что в национальном чемпионате «Челси», как и в прошлом сезоне, идет на 6-м месте с отставанием от лидера «Манчестер Сити» на 15 очков и «Тоттенхэм Хотспур», замыкающего призовую тройку – на 10 баллов, сосредоточиться на победе в еврокубке было бы логичной мыслью для менеджмента клуба.

Пока же можно сказать одно: «Динамо» ждут две тяжелейшие битвы, а их болельщиков – яркий футбольный спектакль, который можно будет наблюдать воочию. Наверняка вскоре развернется еще одна битва – за билеты, дающие право попасть на НСК Олимпийский 14 марта.

Кирилл Стадниченко