С ними встретились сотрудники ОП.

Президент Владимир Зеленский не собирается сегодня, 20 марта, встречаться с делегацией синода Украинской православной церкви Московского патриархата.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в комментарии "Украинской правде", что вместо этого с представителями УПЦ МП встретились сотрудники Офиса президента.

По его словам, работники профильных департаментов Офиса президента встретились с делегацией священнослужителей, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения. Однако сами представители УПЦ МП отказались передавать свое обращение.

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Скандал вокруг УПЦ МП - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" расторгла договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП из-за несоблюдения условий соглашения. В связи с этим до 29 марта священники обязаны покинуть все помещения.

В то же время представители УПЦ МП утверждают, что не уйдут из Лавры, потому что не увидели оснований для досрочного прекращения действия договора.

Позже один из священников заявил, что молится, чтобы "Зеленский не обижал Лавру". В СНБО это видеообращение назвали российской манипуляцией. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что представителей Московского патриархата выселят из Киево-Печерской Лавры.

Сегодня, 20 марта, представители УПЦ МП пришли под Офис Зеленского, чтобы якобы "донести свою позицию".

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