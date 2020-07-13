"Казаки-разбойники". Зачем запорожские "адепты Путина" хотят "взять под контроль" Мелитополь и границу

«Соли нет, но вы держитесь»

Чтобы вникнуть в суть истории, стоит сначала вкратце рассказать о самом Мелитополе. Это – очень специфический город, криминальная «столица» региона, черешневый край, прямая дорога с материковой Украины на Крым и… рассадник сепаратистов.

В 2014 году, с началом войны на Донбассе, именно Мелитополь стал «штаб-квартирой» местных пророссийских сил, а также фабрикой по производству «говорящих голов» для российской пропаганды.

До сих пор многие помнят некую Екатерину Уманец, жительницу Мелитополя, которая в эфире одного из российских каналов рассказывала о том, что в Украине, в частности, в Запорожской области, людям нечего есть, а за проезд в маршрутных такси граждане расплачиваются солью!

Ее «коллега» по «сепаратистскому цеху» Владимир Рогов позже на том же канале вещал, что в Запорожье ученики одной из школ якобы убивают снегирей и подкармливают синичек. А связаны эти злодейства исключительно с расцветкой птичек – якобы снегири напомнили учителям школы российский флаг, и они приказали школьникам бездушно истреблять их.

Также вышеупомянутая Екатерина Уманец в свое время была лидером мелитопольского антимайдана, зарегистрировала пророссийскую общественную организацию «Бессмертный полк», организовывала шествия на 9 мая с «георгиевскими лентами» и запрещенной коммунистической символикой и занималась прочей ерундой. Иногда Уманец вызывали на допросы в СБУ по подозрению в государственной измене.

У Екатерины Уманец есть идейный партнер и финансовый вдохновитель Евгений Балицкий. Несколько раз этот бизнесмен, «владелец заводов, газет и пароходов», а также адепт «русского мира» избирался народным депутатом Украины по округу с центром в Мелитополе. После 2014 года местный телеканал, принадлежащий Балицкому, показывал карту Украины без Крыма, а сам нардеп то бигборды развешивал с «георгиевскими лентами», то рассказывал о том, как необходимо «дружить с Россией». Депутат также неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, однако постоянно прикрывался своей неприкосновенностью.

Теперь же на арене мелитопольского мракобесия появились новые клоуны – так называемые казаки. Совсем недавно в Мелитополе открыли канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового. Сам процесс открытия прошел в лучших традициях жанра – с оркестром, московскими попами, перерезанием ленточек и благодарственными речами в адрес меценатов. Мужчины предпенсионного возраста, именующие себя «запорожскими казаками», надели одинаковую форму и кирзовые сапоги, обвешались картонными медалями и орденами… Для полноты картины не хватало лишь гнедых лошадей и папах.

Возглавил все это движение некий Александр Панченко, хорошо известный и запорожцам, и жителям Мелитополя. В частности, у Панченко, который называет себя «атаманом», репутация адепта «русского мира» и едва ли не главного «ждуна» Путина.

В 2014 году он также принимал активное участие в антимайдане, был в числе «300 спартанцев» - когда колона сепаратистов из Мелитополя прибыла в Запорожье и планировала провести что-то типа митинга против Революции Достоинства. Тогда проукраински настроенные запорожцы взяли сепаратистов в кольцо, и несколько часов подряд забрасывали их яйцами и мукой. Спасти сторонников «русского мира» удалось лишь сотрудникам полиции.

Также «атаман» Панченко со своими «казачьими отрядами» находился в Крыму на стороне оккупантов, когда те захватывали Крым, выступал за создание «ЛДНР» и неоднократно заявлял о необходимости присоединения к России и созданию «Запорожской народной республики». Внесен в базу «Миротворца».

Во время недавнего открытия казачьей канцелярии этот самый Александр Панченко заявил, что казаки его куреня будут наравне с Национальной полицией Украины патрулировать город и отлавливать правонарушителей. И называться это будет … «народной полицией по охране общественного порядка». «Неповиновение со стороны граждан представителям казачьих отрядов будет приравниваться к неповиновению сотрудникам полиции… У нас также будут полномочия составлять административные протоколы в отношении граждан», - заявил он и добавил, что казаки также намерены взять под свой контроль часть государственной границы Украины.

Подобные заявления очень тревожные и возвращают нас к событиям 6-летней давности, когда Крым был аннексирован, в том числе, и при участии «казаков», и их же присутствие «освячивало» референдум на Добнассе.

Почему «агенты Кремля» подняли головы

Заявления Панченко, мягко говоря, повергло в шок как рядовых жителей Мелитополя, так и представителей полиции, которым понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя и официально отреагировать на заявление «атамана». Если говорить кратко, то полиция открестилась о каких-либо совместных патрулей с казаками и заявила, что согласно Закону Украины «О Национальной полиции Украины», у подобных формирований нет законных полномочий задерживать граждан или составлять в отношении них какие-либо документы – в том числе, и административные протоколы.

Тем временем, в социальных сетях проукраинские активисты уже открыто заявили о готовности объединиться и выходить на свои «патрулирования» в противовес так называемым ватникам. Немногие предлагают действовать исключительно по закону, отлавливать ряженных дядек и сдавать их в СБУ. Но большинство предпочитает более радикальные меры – отлавливать и сильно бить, чтобы в очередной раз напомнить, что и Мелитополь, и Запорожье остаются исключительно украинскими городами и «вате» здесь не место.

«Токсичность непосредственно «атамана Панченко» и его структуры заключается, прежде всего, в их трансграничных связях с сообществами казаков в России, с которых в 2014 году формировались НВФ для войны на оккупированных территориях Украины. Панченко отрицает эти связи и утверждает, что с началом войны коммуникация прекратилась. Однако ему мало кто верит – с учетом его многолетней позиции относительно «братства казаков», постоянной поддержки со стороны УПЦ МП и его активной антимайдановской позиции во время Революции Достоинства», - говорит журналист, общественный активист и политический эксперт Сергей Сидоровв.

Ситуация вышла и на уровень Верховной Рады – народный депутат Соломия Бобровская отправила запрос на главу СБУ: «С этого все начинается. Так начинались т.н. ДНР/ЛНР. Вот с этих «казаков». Это попустительство группировок, которые первыми с цветами встретят российские танки, «захваченные в райотделах милиции». Долго Иван Баканов будет терпеть такое у себя под носом? Надеюсь, что нет. Сегодня отправила обращение в Службу Безопасности Украины по причастным лицам и мероприятиям, которые СБУ планирует принять», - заявила парламентарий.

О том, что очередной проявление группировок, именуемых себя «казаками», является тревожным звоночком для Украины, говорят уже и политические эксперты, и военнослужащие.

«Никто не говорит о том, что Путин отказался от амбиций по созданию «Новороссии» и проявление вот этих «казаков» - серьезный и тревожный знак», - говорит политтехнолог Виктор Новиков.

По его словам, такие «казаки» являются прямыми проводниками российского агрессора на территорию Украины. А то, что они проявились именно в Мелитополе, может свидетельствовать о том, что никто не отказывался также от намерений соединить аннексированный Крым с оккупированными Донецком и Луганском. Ведь дорога через этот богоспасаемый город является единственной транспортной артерией для соединения «ЛДНР» с полуостровом.

Почему же агрессору понадобилась дорога на Крым именно сейчас? Эксперты, в том числе мировые, отмечают: это связано с отсутствием воды на полуострове (в Крыму засуха) и отказом официального Киева возобновлять подачу водоснабжения на оккупированную Москвой территорию.

О том, что Россия может активизироваться и начать наступление на Юго-Восток Украины ближе к концу лета заявил экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. По его словам, уже в начале сентября Россия планирует провести военные учения в акватории Черного моря. В самом худшем сценарии для Украины, под «прикрытием» этих учений РФ может осуществить вторжение со стороны Херсона, а оттуда до Мелитополя – рукой подать.

Таким образом, враг отрежет Украине дорогу к черноморскому побережью и откроет ее для своих донецко-луганских прихвостней.

Есть еще одна, более, так сказать, оптимистическая версия внезапной реанимации ряженных казаков – местные выборы, которые пройдут в Украине уже осенью. По мнению общественного активиста и известного запорожского журналиста Богдана Василенко, в этом сценарии также присутствует «рука Кремля»: «Они вылезли перед местными выборами, чтобы пророссийские силы могли проводить агитацию, не опасаясь силового давления со стороны патриотов и националистов».

Как бы там ни было и с какими бы реальными целями ряженные казаки вновь не активизировались – это тревожный звонок как для активистов, так и для силовых структур. Для них – в первую очередь. Поскольку события шестилетней давности, в которых непосредственное участие принимали именно подобные персонажи, слишком дорого обошлись Украине.

Ирина Дубченко