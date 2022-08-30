Из-за большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу помощи.

В Мариуполе для многих горожан гумпомощь от Красного Креста - единственный источник пищи. Из-за ее недостатка они подняли бунт.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Парк им. Гурова. Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником пищи для многих осталась гуманитарка от Красного Креста", - написал он.

Відео дня:

По словам Андрющенко, из-за большого количества людей организация попыталась отменить выдачу помощи, что и повлекло бунт среди горожан.

"И это только начало. Оккупанты доводят людей до предела выживания. Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты снесли первые многоквартирные дома и не подготовили для людей новое жилье.

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