В частности, открыто одно заведение на правом берегу, два - на левом.

Сеть ресторанов Mcdonald's открыла для посещения еще три заведения в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что заведения открыты по адресам: станция метро "Почтовая площадь", Боричев спуск, 10-а; станция метро "Осокорки" проспект Бажана 8; ТРК "Проспект", улица Гната Хоткевича, 1-в.

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Mcdonald's в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, рестораны Mcdonald's прекратили работать в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины.

20 сентября Mcdonald's возобновил работу трех ресторанов в Киеве на доставку, в частности на левом берегу: на проспекте Бажана, 3б; на вул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а.

С 27 сентября Mcdonald's запустил доставку еще из семерых ресторанов в Киеве, в том числе и на правом берегу столицы.

30 сентября компания объявила об открытии для посещения 10 ресторанов, которые до того работали на доставку.

8 октября стало известно об открытии еще двух заведений сети.

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