С начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников.

Из-за недавнего миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС, Украина существенно активизировала обустройство северного участка своей границы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Там рассказали, что еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения - из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготавливают переносные заграждения.

Также сообщается, что инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативную переброску резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке.

С начала спровоцированного миграционного кризиса в соседней стране для обустройства границы Украины уже привлечено около 4 630 бухт спирально линейных заграждений. При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях: уже постоянно работает три линии производства.

Там напомнили, что в Госпогранслужбе Украины было выделено 21 млн грн для усиления границы. Сейчас закуплено почти 300 тонн сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.