Мама малышки отметила, что ребенок перенес операцию.

Самую маленькую пострадавшую во время удара России по Краматорску, девятимесячную Мию выписали из больницы. Семья в тот злосчастный день зашли в кафе всего на пару минут, чтобы забрать заказ.

Сейчас Мия с мамой Яриной находятся в Киеве. В столицу их привезли на следующий день после ракетного удара России.

В комментарии ТСН Ярина рассказала, что вместе с дочерью ездили в Краматорск, чтобы отвезти волонтерскую помощь, а также встретиться с мужем, ведь папа Мии военный.

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Семья зашла в пиццерию на несколько минут, чтобы забрать еду. Когда прогремел взрыв, мужчина прикрыл свою жену и маленькую дочь. Они смогли выбрались из-под завалов.

У маленькой Мии диагностировали перелом височной кости и множественные колотые раны головы. Девочку уже прооперировали. Она весте с мамой уже дома.

Удар по Краматорску 27 июня 2023 - что известно

27 июня армия Российской Федерации ударила "Искандером" по центру Краматоску - в пиццерию в центре города. В результате атаки погибли 12 человек, а еще 65 получили ранения, в том числе и девятимесячная Мия.

Мама девочки - Ярина Носач рассказала, что для спасения пришлось вылезать из-за завалов на руках с ребенком, а ее муж собирал вещи и документы. Ребенка забрали в реанимацию, а ее саму направили в травматологию, чтобы наложить швы, поскольку она получила травму головы.

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