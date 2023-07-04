По словам женщины, ее ребенку уже лучше, врачи обещают в скором времени их выписать.

Раненая при ракетном ударе по Краматорску 8-месячная Мия уже чувствует себя лучше, врачи обещают выписать ребенка в ближайшее время.

Как рассказала мама девочки Ярина Носач изданию Украинская правда, в тот ужасный день она вместе с дочкой и мужем зашли в пиццерию на несколько минут, чтобы взять еду с собой. "Я держала ее на руках, хотела кормить. Прилет произошел неожиданно, муж прикрыл нас с доченькой собой", - рассказала женщина.

Ярина сказала, что для спасения пришлось вылезать из-за завалов на руках с ребенком, а ее муж собирал вещи и документы.

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"Потом подошел незнакомец, забрал ребенка и помог вынести его на улицу. Когда удалось оттуда выбраться, встретили соседа-волонтера, который отвез нас в больницу", - рассказала женщина.

Далее, по словам Ярины, ребенка забрали в реанимацию, а ее саму направили в травматологию, чтобы наложить швы, поскольку она получила травму головы.

"У Мии диагностировали перелом височной кости, а также множественные колотые раны головы", - рассказала мама девочки.

Затем врачи направили Мию на лечение в Киев. Там после дополнительных обследований девочку прооперировали. В настоящее время мама и ребенок чувствуют себя лучше. Медики обещают выписать их в ближайшее время и направить на реабилитацию к неврологу и психологу.

Женщина поблагодарила всех, кто пожертвовал деньги на операцию Мии и сказала, что нужную сумму удалось собрать за несколько дней.

Удар по Краматорску

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Одна из ракет попала в пиццерию в центре Краматорска. В результате удара погибли 12 человек, еще 65 были ранены.

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