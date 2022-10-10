Подчеркнем, что впервые за все 30 лет существования чемпионата мира по дрессировке, победу в нем одержала украинка.

Служебная бельгийская овчарка Блика из Нацгвардии вместе со своей владелицей кинилогом, старшим лейтенантом Викторией Безус обошли участников Чемпионата мира по дрессировке из более чем полторы сотни стран и впервые за 30 лет существования соревнований одержали победу для Украины.

Как говорится в сюжете ТСН, Блика и Виктория Безус несут службу в одной из частей Нацгвардии. Год назад на соревнованиях в Украине Блика получила квалификацию, это и был пропуск на чемпионат по дрессировке служебных собак.

После начала полномасштабной войны России против Украины ни Блика, ни ее хозяйка Виктория решили не сдаваться и поехали в Чехию на чемпионат. Это были соревнования, на которых собака должна была продемонстрировать, насколько у нее хорошее обоняние, выполнить упражнения на послушание и показать свою сноровку в командной работе.

Видео дня

"Она (собака - ред.) выполняла все так ярко и настолько чисто, что судья потом после выступления сказал, что я это видео буду показывать, как учебное для тех, кто учится. Он сказал, что в жизни никогда такого не видел и что это, пожалуй, лучшее исполнение этого раздела, которое он только в жизни видел", - рассказала кинолог.

Среди участников из более полутора сотен стран Блика проявила себя лучше всего и стала чемпионкой.

"Приятно, что сразу после выступления ко мне подходили многократные чемпионы мира и говорили: у нас мурашки по коже, мы такого не видели", - отметила военнослужащая.

Животные "на службе": кто помогает ВСУ защищать Украину

Собаки активно помогают в борьбе с рашистами. Они не только патрулируют улицы и охраняют блокпосты, но и участвуют в расчистке территории от взрывоопасных предметов - неразорвавшихся мин и снарядов, которыми русские били по нашей земле.

Недавно в Киеве наградили четвероногих защитников. Собаки, которые принимают активное участие в боевых действиях в Украине получили также подарки в виде сладостей.

Особое признание получил пес Патрон. В его честь "Укрпочта" даже выпустила первую благотворительную марку. Благодаря продаже марки планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские пограничники взяли на службу крылатого матроса Джимми. Птенец был с подбитым крылом и мог не выжить.

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