Сегодня суд уменьшил размер залога для инвестбанкира до 21 миллиона гривен.

Скандальный бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог. Об этом информирует Forbes со ссылкой на пресс-службу инвестиционной компании Concorde Capital, владельцем которой является Мазепа.

Других подробностей освобождения бизнесмена из СИЗО издание не сообщает.

Как известно, сегодня, 23 января, Апелляционный суд Киева оставил Игоря Мазепу под стражей, но ему уменьшили залог. Так, Фемида рассмотрела жалобу на постановление Печерского районного суда, согласно которому бизнесмен был взят под стражу с возможностью внесения почти 350 млн грн залога. Его оставили под стражей до 27 февраля, но уменьшили залог до 21 млн грн.

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Дело Игоря Мазепы - последние новости

29 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения скандальному инвестбанкиру Мазепе. Сотрудники Государственного бюро расследований и Нацполиции разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, где расположены гидротехнические сооружения Киевской гидроэлектростанции. Впоследствии ГБР задержало Мазепу и его брата за отчуждение земель Киевской ГЭС.

19 января Печерский районный суд Киева избрал Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 349 млн грн.

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