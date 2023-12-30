По словам председателя финансового комитета ВР, "если мы идем в ЕС, то единый налог для ФЛП точно будем менять".

Для реформирования собственной налоговой системы Украине нужно изучить модель Польши, которая, имея одинаковые макроэкономические показатели с нашей страной в 1991 году, за 30 лет превратилась в одну из самых богатых стран мира. Об этом в интервью изданию Фокус рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Нужны не эксперименты какие-то - отмена налогов или введение каких-то оффшорных зон в Украине, ну эти все байки, которые рассказывают на просторах интернета самопровозглашенные профессора, а конкретная модель страны, которая, имея с нами одинаковые макроэкономические показатели в 1991 году, за 30 лет стала топ, вошла в тридцатку самых богатых стран мира, оставив нас одновременно на 30 лет позади. То есть нам, чтобы догнать Польшу, необходимо 25-30 лет, и это если она будет на месте стоять", - отметил политик.

По словам Гетманцева, Польша в свое время отказалась от экспериментов, стала кандидатом в ЕС и выполнила все необходимые условия. При этом правительству страны удалось обеспечить соответствующие поступления и сбалансировать бюджет, а также осуществить удачные антикоррупционные меры.

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"Не отменила налоги, а упростила работу для бизнеса, это совершенно разные вещи. Поэтому, путь Польши в ЕС и в ЕС для нас является определенным указателем. Я не настаиваю на польской модели налогообложения малого бизнеса, нет, она может быть другой, пусть Минфин предлагает, будем рассматривать, дискутировать. И будем слышать малый бизнес, и он, возможно, будет слышать нас. Но точно это должна быть европейская модель налогов для малого бизнеса", — пояснил Гетманцев.

По его убеждению, в Европейском Союзе никто не ждет страну, где существует системная схема по уклонению от налогообложения.

"Фактически, единый налог за счет измельчения, за счет зарплатных ФЛП, за счет других методов уклонения от налогообложения со своей основной целью, когда он вводился в конце 1990-х, — поддержка малого бизнеса, давно превратилась в инструмент для среднего и крупного бизнеса по оптимизации налогообложения", — добавил Гетманцев.

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