В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. В программу подготовки входили тактика, огневая подготовка, домедицинская помощь, а также выступления спикеров.

На Киевщине состоялся семинар для ветеранов, активистов патриотических движений и неравнодушных граждан, организованный лидером Национального Корпуса Андреем Белецким.

Об этом сообщает пресс-служба движения.

“Если завтра враг двинется в наступление, лично я и многие из вас уйдет служить в регулярную армию. Но забывать или не понимать эффективность малой войны – опасно для любой страны. Поэтому давайте сегодня активно поработаем, и если враг активизируется, то начнем, не дожидаясь приказов очередных президентов, создавать ту же территориальную оборону, о которой так много говорили”, - призвал собравшихся лидер Нацкорпусу во время выступления.

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. В программу подготовки входили тактика, огневая подготовка, домедицинская помощь, а также выступления спикеров. В частности экс-заместитель главы СНБО Сергей Кривонос посвятил свое выступление основам и перспективам создания концепции территориальной обороны в Украине.

Как известно, в последние недели на украинско-российской границе зафиксирована активная концентрация вооруженных сил РФ. Беспокойство по этому поводу уже выразили США и другие государства.

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Автор: Иван Бойко