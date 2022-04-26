Фейковый референдум в городе планировали провести 27 апреля.

Во временно оккупированном Херсоне жители намерены провести акцию протеста. Митинг запланирован в день так званого "референдума".

Об этом сообщают паблики Херсона.

Отмечается, что масштабный протест против фейкового референдума запланировали на среду, 27 апреля.

"Встреча на площади Свободы 27 апреля в 10:00. Днем позже может быть поздно! Не отдадим свою землю оккупантам!", - говорится в сообщении.

При этом жителей города призывают выйти на улицы с украинскими флагами. Также людей просят развешивать по Херсону желтые и голубые ленточки.

"Референдум" в Херсоне - что известно

Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.

Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где также оккупанты открывали огонь по украинцам.

В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Сначала его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, потом перенесли на 27 апреля.

В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего" о готовящемся в городе "референдуме".

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