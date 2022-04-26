Во временно оккупированном Херсоне жители намерены провести акцию протеста. Митинг запланирован в день так званого "референдума".
Об этом сообщают паблики Херсона.
Отмечается, что масштабный протест против фейкового референдума запланировали на среду, 27 апреля.
"Встреча на площади Свободы 27 апреля в 10:00. Днем позже может быть поздно! Не отдадим свою землю оккупантам!", - говорится в сообщении.
При этом жителей города призывают выйти на улицы с украинскими флагами. Также людей просят развешивать по Херсону желтые и голубые ленточки.
"Референдум" в Херсоне - что известно
Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.
Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где также оккупанты открывали огонь по украинцам.
В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Сначала его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, потом перенесли на 27 апреля.
В связи с чем президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне. После чего в МИД РФ заявили, что "не знают ничего" о готовящемся в городе "референдуме".