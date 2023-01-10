Оказалось, что во втором полугодии украинцы отдавали преимущество традиционным именам.

В Министерстве юстиции Украины подвели итоги второго полугодия прошлого года и сообщили, как жители нашей страны называли своих детей. Самые популярные имена 2022 года - традиционные, к которым все уже давно привыкли.

"Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционности в выборе имени для своих детей", - говорится на странице Министерства в Facebook.

Самые популярные женские имена во второй половине 2022 года

Анна,

Анастасия,

Вероника,

Софья,

Александра,

Мария,

Виктория,

Милана,

Соломия,

Варвара,

Ева.

Популярные мужские имена в 2022 году

Артем,

Дмитрий,

Иван,

Максим,

Михаил,

Даниил,

Владислав,

Александр,

Андрей.

Демографическая ситуация в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине, по прогнозам эксперта, не будет бэби-бума после окончания войны. В основном детей в Украине рожают осмысленно. Принимать решение о пополнении семьи будут после повышения уровня жизни, который снизился в результате войны.

Видео дня

В августе стало известно, что с момента полномасштабного вторжения РФ украинцы пересекли границу более 10 миллионов раз. Однако эта статистика не равна числу беженцев. Летом опрос показал, что более 90% украинцев гордятся своим гражданством. 72% опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины, а 37% опрошенных считают, что за годы существования независимой Украины было больше позитивного, чем негативного.

В сентябре стало известно, что при наихудшем сценарии из Украины может выехать еще до 5 миллионов граждан, Это произойдет, если полномасштабная война затянется.

В декабре в Институте демографии рассказали, когда может произойти перепись населения Украины. Оказалось, что во время войны и сразу после ее завершения перепись проводить нельзя.

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