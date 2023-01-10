Самые популярные имена 2022 года-традиционные / фото ua.depositphotos.com

В Министерстве юстиции Украины подвели итоги второго полугодия прошлого года и сообщили, как жители нашей страны называли своих детей. Самые популярные имена 2022 года - традиционные, к которым все уже давно привыкли.

"Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционности в выборе имени для своих детей", - говорится на странице Министерства в Facebook.

Самые популярные женские имена во второй половине 2022 года

  • Анна,
  • Анастасия,
  • Вероника,
  • Софья,
  • Александра,
  • Мария,
  • Виктория,
  • Милана,
  • Соломия,
  • Варвара,
  • Ева.

Популярные мужские имена в 2022 году

  • Артем,
  • Дмитрий,
  • Иван,
  • Максим,
  • Михаил,
  • Даниил,
  • Владислав,
  • Александр,
  • Андрей.

Демографическая ситуация в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине, по прогнозам эксперта, не будет бэби-бума после окончания войны. В основном детей в Украине рожают осмысленно. Принимать решение о пополнении семьи будут после повышения уровня жизни, который снизился в результате войны.

Видео дня

В августе стало известно, что с момента полномасштабного вторжения РФ украинцы пересекли границу более 10 миллионов раз. Однако эта статистика не равна числу беженцев. Летом опрос показал, что более 90% украинцев гордятся своим гражданством. 72% опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины, а 37% опрошенных считают, что за годы существования независимой Украины было больше позитивного, чем негативного.

В сентябре стало известно, что при наихудшем сценарии из Украины может выехать еще до 5 миллионов граждан, Это произойдет, если полномасштабная война затянется. 

В декабре в Институте демографии рассказали, когда может произойти перепись населения Украины. Оказалось, что во время войны и сразу после ее завершения перепись проводить нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: