Общественный антикоррупционный совет при МОУ подтвердил, что скандальные куртки для ВСУ были зимними, а не летними.

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины по результатам предварительной проверки подтвердил, что куртки для ВСУ, которые стали объектом расследования журналистов, а впоследствии и скандала с участием министра обороны Алексея Резникова, были зимними, а не летними. Об этом в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Утро") рассказал председатель Антикоррупционного совета при МОУ Евгений Грушовец.

"Нам точно удалось выяснить, это факты, которые точно подтверждены. Во-первых - эти куртки не являются летними, не являются демисезонными, это зимние куртки, которые пошиты на турецких фабриках. ... И большая часть этих курток действительно была выдана. Еще некоторая партия остается на складах. Поэтому первое утверждение, что куртки были летними, оно не соответствует действительности. И соответственно мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что якобы куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку", – заявил Грушовец.

Он также отметил, что проверка не выявила значительных недостатков в партии этих курток.

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"Вся партия, которая была поставлена, она была в полном объеме принята. Есть небольшие недостатки по этим курткам, они касались, если не ошибаюсь, лейб. Но... ввиду насущной потребности необходимости этих курток уже в зимний сезон 2022-2023 год, они все были приняты", – объясняет Грушовец.

Также он прокомментировал цену на куртки

По его словам, этот вопрос точно не к Министерству обороны. Потому что, когда там подписывали контракты, то в контракте указывалась цена.

"И, учитывая то, что это товар не отечественного производства, каким образом производитель будет декларировать этот товар у себя в стране происхождения, потом странах, через которые происходил транзит этих курток, – это по сути Минобороны абсолютно не касается", - сказал Грушовец.

Он отметил, что Общественный антикоррупционный совет установил, что Минобороны не имело тех инвойсов, которые были в распоряжении журналистов. "Именно инвойсы, в которых указана цена в турецких документах. Потому что эти документы подает исключительно турецкая сторона при том, когда отгружает товар. И в принципе Министерство обороны не должно было иметь этих документов", - подчеркнул Грушовец.

Он также сообщил, что Антикоррупционный совет будет изучать возможный вопрос связей между турецкой компанией и "представителем от власти или от депутатского корпуса".

"Это имеет большое значение. Если это действительно был сговор – то это одна история, это коррупция. Если это не был сговор, это было содействие, чтобы были в украинской армии эти куртки, то это содействие деятельности Вооруженных сил. Поэтому мы стараемся ответить на все эти вопросы", - добавил он.

Скандал с закупкой курток для ВСУ - что известно

25 августа издание "Украинская правда" опубликовало результаты расследования, в котором говорится о том, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку одежды для ВСУ. Однако приобретенные летние куртки по дороге в Украину мистическим образом превратились в документах уже в зимние и соответственно подорожали втрое. Отмечается, что в то время одним из владельцев фирмы был племянник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Реагируя на публикацию, Резников предложил автору расследования и нардепу, выявившим несоответствие в документах, уйти из профессии, если выводы расследования окажутся ошибочными. Если же информация подтвердится, Резинков обещал уйти в отставку сам.

Позже в комментарии СМИ Резников снова подчеркнул, что куртки были зимние, и цена на них соответствует действительности. Он заявил, что не знает, откуда в турецких документах взялась цена в 29 долларов за единицу, возможно, турецкий продавец где-то намухлевал со своими налогами.

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