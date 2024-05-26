Некоторые вещи у должников отнимать не имеют права.

Полномасштабная война в Украине продолжается, но, несмотря на это, возможен арест имущества должника по алиментам, людей, которые не выплачивали людям зарплату или влезли в долги каким-то другим способом.

Арест имущества в военное время - что нужно знать

Должниками могут быть как физические, так и юридические лица. В нашей стране в 2014 году запустили государственный интернет-аукцион "СETAM", на котором имущество погрязших в долгах людей могут "пустить с молотка". Суть аукциона заключается в том, чтобы выручить деньги, которые человек должен, но не хочет отдавать, а остаток средств, если он будет, "светит" владельцу вещей. Продать могут и недвижимость, и всякую дребедень, даже пачку дрожжей.

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На конец мая проблемы преимущественно имели граждане, которые оказались в долговой яме из-за кредитов или договоров займа. Такой информацией в "CETAM" поделились с ТСН.ua. Если человек будет уклоняться от мобилизационных мероприятий, нарвется на наказание штрафом и не выплатит необходимую сумму, то и он может оказаться в перечне должников, а в последствии лишиться имущества.

Арест имущества должника по кредиту или человека, который каким-то другим способом оказался в долгах, непростой процесс. Сначала кредитору нужно направить иск в суд и потребовать взыскать задолженность с должника. По сведениям адвокатов, часто суды принимают решения в пользу кредиторов, и после этого должникам нужно выплачивать не только основную сумму долга, а и, в частности, несколько процентов годовых за то, что они пользовались кредитными деньгами.

В нашей стране арест недвижимого имущества возможен, если кредитор будет просить суд для обеспечения реального взыскания денег с должника арестовать его определенное имущество, в том числе речь может идти о жилье, средствах передвижения и счетах.

Какая сумма долга для ареста имущества - Украина должна это знать

В конце февраля текущего года в Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции сообщили, что, если сумма, которую хотят взыскать по исполнительному производству, составляет менее чем размер 20 минимальных зарплат (с 1 апреля - 160 тыс. гривень), то не осуществляется прием обращения на взыскания единственного жилья должника или участка.

Когда забирают имущество за долги, и что отнять не могут

У должника что-то могут отобрать только по решению суда. Юристы отмечают, что есть целый перечень того, что нельзя отнять, в том числе в него входят:

награды и призы;

вещи индивидуального пользования (например, обувь и одежду);

детские вещи;

изделия медицинского назначения, которые необходимы должнику или его родным по показанию медиков;

некоторую мебель, в частности, на семью должен остаться один шкаф и стол;

единственный холодильник/телевизор/компьютер;

имущество, необходимое для религиозных обрядов.

Если люди занимаются фермерством у них нельзя отнимать несобранный урожай и семена, которые необходимы для нового посева, а также инвентарь.

Могут ли забрать квартиру за долги в военное время

В связи с вступлением многочисленных изменений в законодательство, касающееся воинского учета и мобилизации, существенным поднятием штрафов за его нарушение, возник определенный общественный резонанс, и многие граждане обеспокоились тем, что у них могут "отобрать" имущество, однако это не совсем так, рассказал УНИАН адвокат Адвокатского бюро "Гросмейстер" Виталий Власюк и объяснил причину.

В нашей стране военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации, грозит административное наказание - от 17 тысяч гривень до 25,5 тыс. грн. Кроме того, по словам адвоката, процедуру привлечения к такой ответственности упростили - теперь территориальные центры комплектования фактически могут выносить постановления и накладывать штрафы на граждан "заочно".

Потом документы направляют в исполнительную службу, которая и может выносить постановления об аресте разного имущества или счетов. Если недвижимость арестована, это не значит, что будет "автоматическое" обращение на его взыскание, поскольку отнятие недвижимости - крайняя мера.

Если человек не должен более чем 160 тысяч гривень, то ему не грозит взыскание единственного жилья."Это тяжело будет нахватать прямо столько (штрафов, - Ред.), чтобы на 160 тысяч по тому мобилизационному законодательству, но в теории это возможно…", - предупредил эксперт.

Ранее УНИАН писал, какой штраф за неявку в ТЦК с 18 мая угрожает украинцам.

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