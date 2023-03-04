Он прибыл во Львов и присоединился к Владимиру Зеленскому на конференции "Единство за справедливость".

Украину с необъявленным визитом посетил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он прибыл во Львов, где присоединился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает CNN со ссылкой на представителя Министерства юстиций, поездку не анонсировали заранее из соображений безопасности. Гарланда пригласил его украинский коллега Андрей Костин. В Минюсте США сообщили, что генпрокурор "провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа".

Напомним, за последние две недели — это уже третья поездка высокопоставленного чиновника США в Украину. На годовщину полномасштабного вторжения Киев посетил президент Соединенных Штатов Джо Байден. А 27 февраля в столицу прибыла министр финансов Джанет Йеллен.

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Расследование военных преступлений России: последняя информация

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 марта заявил: "Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, по защите международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешным в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институции обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей".

Россия заранее спланировала и финансировала сеть из не менее 20 пыточных. В каждом из таких центров содержания рашисты вели себя похожим, если не идентичным образом.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU выпустили отчет, в котором подтвердили вину российских войск за удар по вокзалу в Краматорске. Рашисты выстрелили "Точкой-У" либо с Донецкой области, либо с Харьковской.

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