Президент Украины поблагодарил США за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов США Джанет Йеллен. Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты Америки за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора.

"США прочно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это", - подчеркнул глава государства.

Он также призвал к дальнейшему ужесточению санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, президент также высоко оценил поддержку, которую оказывают США с привлечением Международного валютного фонда. Отмечается, что во время встречи было уделено внимание текущему состоянию взаимодействия Украины с МВФ и перспективам реализации программ фонда.

"Отдельно были обсуждены вопросы восстановления украинской инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии. Подчеркивалась актуальность привлечения частного сектора к реализации соответствующих проектов", - сообщили в пресс-службе.

Зеленский отметил важность наработки механизмов по направлению арестованных российских активов на восстановление Украины.

В то же время, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Йеллен, американские партнеры взяли на себя обязательства до сентября предоставить Украине более 10 млрд долларов бюджетной поддержки.

Кроме этого, США выделили 1,5 млрд долларов на быстрое восстановление и еще 1,1 млрд долларов - на энергетический сектор Украины и Молдовы.

"Среди других важных тем нашей встречи: финансовое и санкционное давление на Россию, конфискация замороженных российских активов, страхование военных рисков", - добавил Шмыгаль.

Помощь США Украине - новости

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки 24 февраля расширили санкции против России. В санкционный список Минфина США попали 22 физических и 83 юридических лица РФ. Ограничения введены, в том числе, в отношении более 10 банков и субъектов, работающих в отраслях, которые в конечном итоге привлечены к поддержке войны России против Украины.

В тот же день Госдепартамент США также объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц. В частности, в списке содержатся девять российских министров и 47 руководителей федеративных единиц России. Также под санкции попала пропагандистка Ольга Скабеева; а визовые ограничения введены для 1219 российских военных, включая офицеров.

Также в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Соединенных Штатах Америки объявили новый пакет оборонной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Новая помощь предусматривает обязательство США передать Украине в долгосрочной перспективе боеприпасы для HIMARS, для артиллерии 155 мм и дополнительные беспилотные летательные аппараты и средства для противодействия вражеским беспилотникам.

В начале февраля Кабинет министров одобрил решение о получение гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 6 млрд долларов. Средства будут направлены на социальные программы, образование, медицину.

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