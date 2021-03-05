Галина Нумерицкая: Реальная жизнь, как правило, проигрывает "отфотошопленой"

Психолог Галина Нумерицкая в интервью УНИАН рассказала, как социальные сети влияют на психику людей, почему "идеальные" инста-девушки вовсе не идеальны, и к каким необратимым последствиям может привести травля в интернете.

Социальных сетей сейчас многое множество, Инстаграм – среди популярных. Как думаете, что заставляет людей часто листать ленту этой соцсети?

Мы живем в очень нарциссическом обществе, в котором основные ценности – это «достигаторство», успех и, конечно же, материальные блага. «Идеальные» картинки из Инстаграма буквально пропагандируют все это. Но, вместе с тем, создают видимость доступности для всех. Мы можем подписаться на любимых звезд и создать иллюзию соприкосновения с их жизнью, написать комментарий – оставить в ней след. Мы как будто подглядываем за чужой жизнью и имеем возможность показать свою с выбранного нами ракурса.

К тому же, сйчас Инстаграм – это не только мир впечатлений, это огромная площадка товаров и услуг.

Кстати, о «достигаторстве». Читала, что было проведено исследование, в ходе которого выяснилось: девушки постоянно сравнивают себя с другими «идеальными» девушками. Чем такое сравнение чревато?

Любое сравнение предполагает выигравшего и проигравшего. Как правило, проигрывает реальная жизнь. И не потому, что она плоха, просто «не отфотошоплена». Часто, глядя на идеальные изображения, мы забываем о том, что контактируем с чем-то не вполне настоящим. И, увы, это сказывается на том, как мы оцениваем себя.

Например, невозможно проснуться с утра с идеальной укладкой на выглаженных простынях. Глядя на такую картинку, трудно с любовью принимать свое помятое лицо и взъерошенные волосы после сна (что вполне естественно после ночи).

Самое большое заблуждение, что фото в Инстаграме – это и есть настоящая жизнь. На самом деле, чаще всего, это лишь удачно пойманный и красиво упакованный момент вполне обычной жизни. Но соберет ли будничность тысячи лайков?

Можно сказать, что идеализированная картинка в соцсети делает людей менее уверенными в себе?

Конечно! Ведь, листая ленту, мы видим лишь одну сторону жизни – успех и благополучие. Плохое настроение, неудачи и переживания остаются за кадром, о них мало кто говорит или пишет, это то, чем не принято делиться.

Вместо этого соцсети пестрят снимками из путешествий, ресторанов и красивых мест. Создается впечатление, что жизнь других именно такая: динамичная, яркая, красочная, наполненная событиями и только радостными эмоциями. А мы смотрим на это из дома, сидя на диване в «трениках». О какой уверенности в себе может идти речь? Этот контраст как раз и порождает переживание собственной ничтожности и неуспешности.

Сейчас многие блогеры выставляют напоказ покупку машин, квартир и так далее. Но люди среднего достатка не всегда могут себе это позволить. Как перестать завидовать чужим успехам?

А не надо переставать! Мы привыкли, что завидовать – это плохо, за это нас стыдили в детстве. Мы часто пугаемся, обнаружив в себе зависть. На самом деле в чувстве зависти есть два важных компонента. Первый: «Почему у него есть то, чего у меня нет?!». Второй: «Хочу так же!».

Первая часть демотивирует, так как концентрирует внимание на том, чего нет, и ведет к дефицитному, ограничивающему мышлению. Вторая часть как раз очень мотивирует. В словах «Я хочу!» есть много энергии и желания двигаться вперед. Хотеть, желать – это хорошо. Единственное, что я бы предложила, - это понять, чего хотите именно вы. Возможно, вам достаточно одноэтажного дома вместо огромного особняка, вы любите мотоциклы, а не машины, а также с удовольствием предпочли бы Карпаты Альпам.

Вы считаете, популярные блогеры показывают свою яркую повседневную жизнь, или просто создают ее видимость?

Во-первых, блогерство – это работа, об этом важно помнить. Во-вторых, для привлекательной картинки выбираются красивые локации, освещение, видео монтируются, а фото редактируются, накладываются фильтры. Это не просто сьемка обычного дня, как думают многие. За картинкой, которую видит зритель, стоят немалые усилия и труд, это своеобразная постановка. Мы любим наблюдать за «успешным успехом» и роскошной жизнью, поэтому нам именно их и показывают.

Согласны ли вы с тем, что молодые девушки сейчас зависят от лайков?

Абсолютно! И не только девушки, кстати. Жизнь постепенно смещается в виртуальное пространство. Мы все реже видимся со своими друзьями, потому как есть иллюзия присутствия и общения через соцсети. Еще и мировая пандемия способствует виртуализации всех сфер жизни.

У каждого человека есть потребность быть замеченным другими, признанным, одобренным. Лайки стали своеобразными социальными поглаживаниями, которые постепенно вытесняют реальные контакты. Их значимость уравнялась с общественным признанием, похвалой, комплиментом… Знакома ситуация, когда, выставив новое фото, заходите на страницу каждые пару минут в ожидании новых лайков?

Мне кажется, у «идеальной» виртуальной жизни есть и другая сторона – кибербуллинг. Насколько это серьезная проблема?

Кибербуллинг, или интернет-травля – очень серьезная и важная проблема настоящего времени. В некоторых странах она решается на законодательном уровне. Жертвами кибертравли, чаще всего, становятся подростки, но и взрослые люди не исключение.

Мы живем в обществе, где любую личную информацию о человеке можно добыть за несколько минут, не вставая с дивана. Как раз это и делает жертв уязвимыми и доступными для кибер-троллей. Атака может осуществляться посредством нескольких каналов (электронная почта, телефон, соцсети), она буквально не имеет временных границ, так как ничего не мешает донимать жертву круглые сутки, от нее практически невозможно оградиться, а также определить личность преступника. Естественно, все эти факторы не лучшим образом сказываются на психоэмоциональном состоянии человека: повышается тревожность, появляются страхи, часто ухудшается сон и общее состояние здоровья, пропадает уверенность в себе. Все это может спровоцировать панические атаки, паранойю, депрессию, а в самом худшем случае – привести к суициду.

Может ли на фоне зависимости от соцсетей возникнуть так называемый синдром упущенных возможностей?

Вполне возможно, ведь еще десять лет назад мы понятия не имели, куда ездят отдыхать наши знакомые, что они едят и где проводят досуг, и испытывали, скажу я вам, намного меньше тревоги. Сейчас же соцсети стали похожими на афиши, пестрящие привлекательными фото с отдыха, из ресторанов, салонов. Их огромное количество создает впечатление, что так у всех, кроме меня. В голову могут приходить мысли о собственных неудачах и куда меньшим, по сравнению с друзьями, успехом. Мы часто забываем задавать себе вопрос, чего хотим на самом деле, и принимаем чужие желания за свои. Но не стоит забывать, что еще невозможное вчера, вполне может стать возможным завтра.

Диана Могилевич

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