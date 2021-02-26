Аналитик и сертифицированный гид Human Design Александра Медяник: Human Design – это инструкция к человеку, смесь инструментов, чтобы понять, кто ты есть, с чем пришел на землю, в чем твоя уникальность

Что такое Human Design и что он дает человеку, сколько стоит и как не попасть в лапы шарлатанов, УНИАН рассказала аналитик, сертифицированный гид Human Design Александра Медяник.

Определение из интернета: «Human Design — знания об энергетическом устройстве человека. Объясняет взаимосвязь Сознания с небесными телами Солнечной системы через структуру генетического кода». Звучит, как что-то эзотерическое.

Это определение мудреное и специфическое. По сути, Human Design –инструкция к человеку в этой жизни здесь и сейчас. Поэтому и есть привязка к планетам, к рождению человека. Это смесь инструментов, которые позволяют разобраться с механикой человека. Понять, кто ты есть, с чем пришел на землю, в чем твоя уникальность.

Human Design еще не признан наукой, а ему уже тридцать четыре года. Много связующих пересекают Human Design с астрологией, китайской Книгой перемен И-цзин, с нумерологией, чакровой системой, элементами каббалы. Но человек, который дал миру знания Human Design, не эзотерик и не астролог, он был не ведом в других системах. Поэтому пересечения имеют а-ля мистический характер.

То есть, идея Human Design — найти предназначение?

Свою природу, механику, познакомиться с собой поближе.

Как идея одного человека - Алана Роберта Краковера - превратилась в систему, объединившую людей по всему миру?

Наверное, это самый мистический момент в Human Design. Этого человека называем Ра Уру Ху (его наставническое имя). Он получил просветление на Ибице — к нему пришел некий голос, открывший поток информации. У него была задача — принимать информацию и пробовать транслировать, ничего не придумывая. Здесь уместно вспомнить упавшее на голову Ньютону яблоко и таблицу Менделеева, которую ученый увидел во сне – тоже примеры озарения.

Ра Уру Ху умер, но работает международная школа Human Design, в которой последователи несут истинные знания от основателя. Эта институция обеспечивает обучение, программное обеспечение, проводит лицензирование аналитиков. Представительства есть в разных странах, в том числе в Киеве.

Прочтя: «Получил просветление на Ибице», - читатели будут острить: «Один накурился, а другие на этом зарабатывают». Уверена, сталкивались с теми, кто говорит о шарлатанстве. Как относитесь?

Можно говорить, что продукт невкусный. Но как оценить, если не попробовал? Здесь так же.

Бывали скептически настроенные люди, у которых на лице читалось: «Ну, расскажи мне что-то». Когда начинаешь взглядом профессионала видеть «болевые точки» человека, анализировать по бодиграфу и говорить про его истинные желания, любой скептик начинает присматриваться. Пытаться понять, откуда ты это знаешь?

Относительно любой науки есть скептицизм. Для кого-то законы механики не работают и медицина не в счет. Любое мнение имеет право на жизнь.

Что такое бодиграф и как происходит анализ человека в Human Design?

Берется точная дата рождения человека (время, место, число, год) и рассчитывается карта (бодиграф человека), который является связующим звеном между чакрами, планетарными циклами, воротами, каналами. Дальше начинается исследование. Полет от типа человека, его ауры, как он взаимодействует в этом мире, до разных циклов жизни, в каких жизненных сценариях будет встречаться, какие качества должен проработать, где его будут испытывать, где его ложные темы, а где находится его истина.

Сложно поверить, что все рожденные в один год, месяц, в 9:30 утра люди объединены общими качествами.

Механика такова, что на землю должна зайти определенная частота.

Чего?

Частота характеристик, качеств, мнений. Действительно люди, которые рождаются в определенный период времени в одной местности (географические координаты важны) будут обладать похожими характеристиками. Планете все эти люди нужны, чтобы проявить какое-то качество. Но не все его корректно проявят, поэтому какие-то видоизменения будут в любом случае.

Условных «гитлеров» в один период времени в одном месте родилось много. Но только один проявил себя так, как нужно было Вселенной. То есть, вроде бы похожие по карте люди проявляют себя тоже по-разному. Интерпретаций и поворотов может быть множество.

Где и как научились в этом разбираться?

Мое первое знакомство с Human Design было в 2012 году. Тогда прошла пару курсов в английском варианте (информации на русском языке практически не было), копалась в этом и разбиралась в себе. Потом этот момент был отпущен, а в мою жизнь вошла китайская метафизика (в проектировании интерьеров использовала фен-шуй).

В конце 2017 года получила новое напоминание о Human Design, узнав о существовании немалого русскоязычного пространства, и опять погрузилась в сферу. Начала получать образование. Это долгий процесс, который специально ограничивается международной школой. Чтобы каждый аналитик приобрел опыт проживания получаемой информации и набрался наблюдений, прежде чем начнет нести знания вовне. Я до сих пор нахожусь в процессе окончания лицензирования.

С чего лучше начинать знакомство с Human Design? Достаточно ли прийти один раз к вам на консультацию или система предусматривает серию визитов? Сколько это стоит?

Начать лучше всего с прочтения во время личной встречи, тет-а-тет. Первое прочтение - вводная информация о человеке, чтобы он вошел в эксперимент. Аналитик непременно готовится к прочтению, составляет сводки о человеке. Это не просто открыл карту и начал говорить… На прочтение нужно 2,5-3 часа. Иногда прочтение разрывается на две встречи, чтобы человеку было проще воспринять информацию.

После прочтения клиент получает аудио или видеозапись, чтобы можно было переслушивать информацию. Первое прочтение - мини-путеводитель на долгий период времени. Для некоторых даже на всю жизнь. Средняя ценовая политика глубокого прочтения (личная встреча с аналитиком, запись, материалы) – 120-150 долларов.

Если у человека есть желание «нырнуть» в глубину своей корректности, подробнее понять механику, могут быть дальнейшие консультации. Например, разобравшись в себе, хочет разобраться во взаимоотношениях с партнером, ребенком и т.д. Это может развиться в подробную работу на какое-то время. Ценовая политика так и колеблется, 120-150 долларов. Суммарно возможны скидки.

Есть еще курс ливинг - «Проживая свой дизайн». Это лицензированный общеобразовательный курс, рассчитанный на 16-18 часов в индивидуальном формате либо в небольших группках. Здесь человеку дается как общая информация про Human Design, так и отдельно про него. Ценовая политика курса - 200-250 долларов.

Прочтение и ливинг нацелены на то, чтобы помочь человеку разобраться со своей механикой. Но не дают возможности потом консультировать кого-то. Относительно стоимости есть рекомендации от международной институции. Они пытаются удерживать ценные знания, не позволяя демпинговать и шарлатанить.

Много шарлатанов в этой сфере?

О, да. Многие считают, достаточно что-то почитать в интернете, и уже можно другим рассказывать.

А почему так нельзя?

Без образования невозможно разобраться в большом количестве методических материалов. Во-первых, они отсутствуют в свободном доступе и продажах. Во-вторых, даже если удастся что-то скачать, механика сама по себе сложная. Это целое искусство, которое требует профессионального обучения, ведь менторы показывают способы соединения ключей. Профессиональное обучение длится, минимум, три года. Но бывает, что люди и десять лет учатся.

Хватает ли клиентам прочтения/курса ливинга или через время люди вновь возвращаются за консультацией?

Информации хватает более, чем надолго. Можно переслушивать аудио, каждый раз иначе воспринимая вроде бы понятную информацию. Мне очень нравится, когда люди дают фидбек и делятся переменами. Приятно наблюдать, когда человек экспериментирует с собой, и это дает благотворный результат.

Но все зависит от человека. Бывает, что люди приходят заново, потому что хотят глубже понять себя или появились новые вопросы. Например, хотят связать жизнь с другим человеком и понять, что их может ожидать. Или не знают, как вести себя с ребенком.

С каким запросом к вам приходят большинство клиентов?

Самый популярный вопрос: «В чем смысл моей жизни, какое мое предназначение?» И в большинстве случаев люди хотят легкого ответа и быстрого решения. Но Human Design не скажет, в чем твое предназначение. Не скажет: «Ты должен быть юристом». Он не ограничивает человеку, куда и как ему идти. Нет. Human Design говорит о качествах, наборе твоих скиллов, которые можешь проявить по своему выбору и использовать в разных сферах.

Еще среди популярных запросов - взаимодействие людей между собой. Это и супружеские пары, и взаимодействие родителей с детьми. Но для начала всегда нужно разобраться с истоками. Понять, кто ты и в чем твоя уникальность. Разобравшись в этом, станет понятно и предназначение, и правильный ли человек с тобой рядом. Когда мы корректны, решаются и другие вопросы.

Вам известно о случаях, когда Human Design навредил человеку? Читала о женщине, которая уволилась из IT-компании, ведь по системе Human Design у нее начался «период отшельничества». В итоге, она без работы и практически без денег. Часто ли что-то идет не так?

В моей практике таких историй нет, но моя практика еще не исчисляется десятилетиями. Тут два момента. Во-первых, человек может сам себе навредить, если будет самостоятельно накладывать на себя инструментарии, не разобравшись.

Вторая зона опасности — некорректные и непрофессиональные аналитики, которые неправильно донесли человеку информацию. Знаете, когда-то меня поразила консультация с астрологом, который сказал: «Ты должна сделать так-то». В смысле, должна?

В Human Design в корректности аналитик не будет говорить: «Ты должен сделать так, брось работу или еще что-то...». Аналитик говорит: «Может быть вот такой вариант, это может проиграться так. Если внутренний авторитет (проясняется на прочтениях) говорит тебе, что это твое, чувствуешь себя так-то — это корректно. Выбор делаешь ты».

Каждый аналитик трепетно и тщательно подходит к вопросу, как человеку понять правильность своих решений. Все механизмы, ведущие нас, как компас, встроены в нас.

Human Design — это не инструмент, чтобы срочно сделать себя счастливым и богатым. Это о том, чтобы стать осознанным, корректным и счастливым. Быть не удобным для кого-то, а счастливым для себя.

Human Design ориентирует на внутреннее состояние покоя, удовольствия, комфорта. Давайте будем честными, не всем нужны миллионы и что-то в этом духе. Кому-то действительно этап отшельничества может быть комфортный. Но это не говорит о том, что в период жизни N-ое количество людей должны уйти в отшельники. Все зависит от человека и его выбора.

Как думаете, почему Human Designв Украине становится более популярным?

Все видят глобальные перемены в мире, когда цепляться уже не за что, и единственная опора в жизни – ты сам. Не только Human Design развивается, но все направления, которые ориентированы на человека. Просто Human Design - один из инструментов, который кому-то подходит больше, чем любые другие.

Действительно на фоне общих мировых процессов осознанность выходит на первое место в сознании человечества. Человеку важно не просто удовлетворить потребности - поесть и поспать. Хочется не просто проживать, а жить и чувствовать со всей глубиной, понимать, что с тобой происходит. Поэтому Human Design становится таким актуальным инструментом. В Украине он уже набрал обороты, сформировал базу профессиональных аналитиков. Еще десять лет назад он просто не мог себя так показать.

Ирина Петренко

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