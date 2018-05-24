Европейская цена на азиатский газ для Украины - по-московски…

В последние дни в Украине разгорелись острые дебаты по газовым отношениям с Россией. Поводом для накала страстей стали недавниезаявления премьер-министраЮлии Тимошенко, сделанные на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента. Она тогда предложила Европейскому Союзу построить новый газопровод «White Stream» («Белый поток») - из Туркменистана через Азербайджан в грузинский Супса, а потом по дну Черного моря через Крым в направлении ЕС.

Кроме того, Тимошенко подтвердила свои намерения исключить уже в самое ближайшее время из схем газовых поставок в Украину посредническую фирму «РосУкрЭнерго» и поставить во время ее грядущего визита в Москву вопрос о значительном повышении ставки за транзит российского газа в Европу украинской территорией.

«Вместе с другими странами мы должны создавать новые транзитные коридоры для газа. «White Stream», несомненно, внесет вклад в диверсификацию и снизит уровень напряженности в регионе», - такую мотивацию позднее привела Юлия Тимошенко в интервью изданию «Frankfurter Allgemeine» (Германия). Также она отметила, что, начиная с 2006 г., Россия подняла цены на газ в 3,5 раза. «С другой стороны, цены на транзит, которые Россия платит за свой экспорт в Центральную Европу, остались почти без изменений. Мы не должны придерживаться двойных стандартов. Если уж Россия хочет установить рыночные цены, то они должны распространяться на все товары и услуги - в том числе и на транзит и хранение газа в наших хранилищах. Я выступаю за ценообразование на газ и транзит, основанное на формулах», - пояснила Тимошенко.

Шквал критики, обрушившийся после этого на премьер-министра со стороны оппозиции, имеет три главных направления. Во-первых, у Туркменистана, являющегося основным поставщиком газа в Украину, дескать, недостаточен уровень добычи газа для заполнения новой трубы. Во-вторых, исключительно благодаря «РосУкрЭнерго» в страну поступает газ по наименьшей цене - по сравнению с другими государствами. В-третьих, если Киев будет настаивать на повышении транзитной ставки, то Москва настолько увеличит стоимость газа, что Украина от этого только потеряет.

Данные контраргументы кажутся, на первый взгляд, действительно, довольно весомыми. Но при ближайшем рассмотрении в них обнаруживается немало слабых мест.

«Белый поток» заинтересовал ЕС

Так, в прямом эфире «Интера» экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко рассказал о газовых возможностях Туркменистана. По словам Бойко, в этом государстве добывается 67 млрд. куб. м. природного газа в год. Собственное потребление Туркменистана – 12 млрд. куб. м., экспортируется в Украину - 42 млрд., остальное забирает Иран, а с будущего года часть газа пойдет еще и в Китай.

Поэтому для нового газопровода на Украину якобы ничего не остается. К тому же, Юрий Бойко напомнил про заявление МИД Туркменистана о том, что согласно международной практике официальные уведомления о проектах строительства международных трубопроводных систем исходят от государств, являющихся производителями энергоносителей, после проведения соответствующих переговоров и консультаций с другими заинтересованными сторонами. А Украина с ними посоветоваться не соизволила.

Все цифры, приведенные экс-руководителем Минтопэнерго, а ныне депутатом фракции Партии регионов, соответствуют действительности. Однако он не сказал главного – Ашхабад огромными темпами наращивает добычу газа и перед ним сейчас стоит острейшая проблема поиска дополнительных способов транспортировки. Поэтому правительство этой страны может только приветствовать дополнительные возможности в данном плане, а на заявление украинского премьер-министра МИД Туркменистана отреагировал лишь для проформы и довольно мягко.

Правительство Ашхабада даже не скрывает своих амбициозных планов. Национальная стратегия развития нефтегазовой отрасли Туркменистана предусматривает доведение уровня добычи природного газа к 2010 году до 120 млрд. куб. м., из которых 100 млрд. планируется экспортировать. К 2020 году добыча должна составить 175 млрд. куб. м., из них на экспорт рассчитывается поставлять 140 млрд., в 2030-м - 250 млрд. куб. м. и 200 млрд. голубого топлива соответственно. Реализуя эту стратегию, Ашхабад ведет в последнее время активные переговоры с Россией, Китаем, странами ЕС и США по развитию новых трубопроводных проектов. Окончательно решен вопрос только по строительству газопровода мощностью 30 млрд. куб. м. в Китай («White Stream» планируется примерно с такой же пропускной способностью). Ожидается, что туркменский газ пойдет в Поднебесную уже в 2009 году.

Так что, правительство Туркменистана, скорее всего, весьма охотно рассмотрит предложение Украины, если таковое поступит. Кроме того, быстро увеличивают объемы добычи голубого топлива и другие прикаспийские государства. В связи с чем заявление Юрия Бойко о нереальности загрузки новой трубы (а на ее строительство может уйти до 5 лет и больше) не соответствует действительности. К тому же, как на днях стало известно, ЕС уже выразил свою заинтересованностьоглашенным Юлией Тимошенко проектом.

«РосУкрЭнерго» - гуд бай?

О заслуге посреднической компании «РосУкрЭнерго» в том, что Украина имеет относительно невысокую цену на импортный газ (в 2008 году – $179,5 долл. за 1 тыс. куб. м., в 2007-ом - $130, в 2006-ом - $95), говорить просто смешно. Но, что интересно, именно на этом настаивали в свое время глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко, затем Юрий Бойко, и похожие тезисы неоднократно озвучивал Президент Виктор Ющенко.

Хотя ситуация предельно проста. РУЭ и изначально не выполнял никаких важных функций – его задача заключалась лишь в оформлении бумаг и распределении баснословных прибылей, оберегаемых, кстати, от большого налогообложения в России или Украине путем регистрации фирмы в кантоне Швейцарии (имеющем статус оффшора). После того же как «Газпром» выкупил на 20 лет вперед весь экспортный туркменский газ, функции РУЭ сузились и вовсе до минимума.

Если удалить из схемы поставок эту бесполезную (паразитирующую) структуру, то за счет «сэкономленных» 50% получаемой ею прибыли можно, естественно, снизить цену на газ для Украины. Для справки: по официальному сообщению «Газпрома», фирма «РосУкрЭнерго» закончила 2005 год с чистой прибылью в 21,368 млрд. рублей (0,742 млрд. долларов), а ее половина принадлежит украинской стороне (45% - Фирташу). В 2006 и 2007 году цены на газ повышались, прибыль посредника, надо полагать, возрастала пропорционально. К тому же, с 2006 года РУЭ активно вторглась еще и во внутренний газовый рынок Украины.

Для того чтобы избавиться от непрозрачной структуры «РосУкрЭнерго» – и это всем понятно - требуется лишь воля высшего руководства России и Украины. Цена же на газ для Украины вследствие такого шага по законам экономики может только снизиться. И, как сообщила в минувшую субботу Юлия Тимошенко, на последнем заседании СНБО было таки принято решение об отказе от услуг РУЭ.

Рыночные цены для Украины – не значит «европейские»…

Вопрос об уменьшении цены на газ для Украины или об увеличении транзитной ставки для России (Юлия Тимошенко заявляла о необходимости повышения тарифа за прокачку 1 тыс. куб. м. на 100 км. с теперешних $1,7 до $9,32), конечно же, непростой. Но Киев имеет довольно убедительные основания для выдвижения таких требований к Москве.

Главный довод – чисто коммерческий. Коль скоро в связи с благоприятной конъюнктурой (ростом мировых цен на газ) Россия имеет дополнительные доходы от поставок своего газа в Европу, то следует делиться и с партнером, благодаря которому такой экспорт голубого топлива осуществляется. Ведь, не будь украинской газотранспортной системы с ее уникальными газохранилищами, Москва не смогла бы поставлять в Европу 120-130 млрд. куб. м. в год своего газа, как это происходит сейчас. Значит, не имела бы десятков миллиардов долларов сверхприбылей.

Если этого очевидного и бесспорного экономического аргумента недостаточно, то можно привести еще один - уже другого рода. И напомнить России, что в свое время Украина была газовым донором СССР, став после окончания Второй мировой войны ведущей газодобывающей страной Европы(!).

Тогда была создана целая сеть газопроводов, обеспечивавших топливом не только Украину, но и Россию, Молдову, Белоруссию, Литву, Латвию. Также украинский газ поставляли за рубеж: в Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Польшу и Австрию.

Например, в 1976 году в Украине было добыто 68,7 млрд. куб. м. газа (в последние годы – приблизительно по 20 млрд.), что примерно соответствует сегодняшнему уровню годового потребления. В целом же по Украине за 1944-1995 годы было добыто около 1,6 трлн. куб. м. природного газа. При сегодняшнем украинском импорте в 50 млрд. куб. м. – это запас более чем на 30 лет. Но, естественно, этот газ шел и в Россию, и в другие республики СССР, и на экспорт. О каком-то стабилизационном фонде для УССР (как сейчас в РФ) речь не могла идти в принципе. Считалось, что затем Украина будет получать газ, нефть и другие ресурсы из Сибири и Дальнего Востока. Осваивать месторождения на окраинах России посылали, кстати, украинцев - как квалифицированных специалистов в этой сфере.

Конечно же, Москва хочет, чтобы Киев платил ей в будущем (и как можно скорей) за газ «европейскую» цену, как она уже убедила в необходимости этого Беларусь и Молдову (с ними подписаны договоры о поэтапном переходе к такой цене в течение нескольких лет). Однако двух вышеприведенных обстоятельств, думается, достаточно для того, чтобы Россия оставила эти свои мечты в отношении Украины.

Если же Кремль будет настаивать на высоких ценах на газ для Украины, то Киев вправе установить такую ставку за транзит российского газа в Европу, которая обеспечит ощутимую компенсацию украинских потерь. На что новое правительство Украины недвусмысленно Кремлю сейчас и намекнуло.

Причем, России нечем возразить Украине на это. Остановить прокачку газа на Европу нельзя физически – не говоря уже о многомиллиардных убытках для Москвы в случае таких действий. Демонстративно-скандальное перекрытие газовых вентилей в первые дни января 2006 года под Курском – это был блеф. На который, к сожалению, «клюнул» тогда Киев.

«Глубокомысленные» же суждения российских политиков, поддерживаемые, впрочем, и некоторыми их украинскими коллегами, о том, что европейская цена за российский газ для Украины, это плата за независимость (в смысле – чему быть, тому не миновать) – или от незнания ситуации, или от лукавого…

Юрий Глухов