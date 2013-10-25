В Одесской области автобус влетел в грузовик, шесть человек в больнице

Шесть человек госпитализированы в результате столкновения автобуса и грузовика в Одесской области, сообщает в пятницу госслужба Украины по ЧС.

Авария произошла накануне вечером в поле возле села Андреевка Белгород-Днестровского района, сообщает РИА Новости. "Произошло столкновение маршрутного автобуса (находилось 12 человек) с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек госпитализированы", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится расследование.

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