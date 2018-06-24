На Венском балу в Киеве дам оказалось больше, чем кавалеров (фоторепортаж)
10:34, 17 декабря 2007
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Свободных мест в Национальном театре оперы и балета (билеты по 500 гривен - в партер, откуда временно вынесли кресла и настелили ламинат, и по 2500 гривен - в ложи) не было...
Первые билеты на Венский бал в Киеве были забронированы еще в марте. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине". Свободных мест в Национальном театре оперы и балета (билеты по 500 гривен - в партер, откуда временно вынесли кресла и настелили ламинат, и по 2500 гривен - в ложи) не было.
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