На Венском балу в Киеве дам оказалось больше, чем кавалеров (фоторепортаж)

На Венском балу в Киеве дам оказалось больше, чем кавалеров (фоторепортаж)

10:34, 17 декабря 2007
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Свободных мест в Национальном театре оперы и балета (билеты по 500 гривен - в партер, откуда временно вынесли кресла и настелили ламинат, и по 2500 гривен - в ложи) не было...

Первые билеты на Венский бал в Киеве были забронированы еще в марте. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".  Свободных мест в Национальном театре оперы и балета (билеты по 500 гривен - в партер, откуда временно вынесли кресла и настелили ламинат, и по 2500 гривен - в ложи) не было.

 

Разъезжались перед рассветом. Светским дамам у выхода дарили по белой розе и… по дисконтной карте в бутик нижнего белья.

Фото Дмитрия Стаховского/ УНИАН

 

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