Лолита: У меня роман с человеком, который занимается боями без правил

Певица и телеведущая Лолита Милявская всегда была в центре внимания общественности. Экстравагантность, оригинальность, оригинальный голос в сочетании с актерским мастерством позволяют ей уже длительное время оставаться народной любимицей. Хотя сейчас киевлянка Лолита и живет в Москве, довольно часто она бывает на родине. О причинах своих частых визитов в Украину, новой любви и новом увлечении Лолита рассказала в интервью УНИАН.

ШКОЛА В МОСКВЕ ДОЛЖНА ДОПЛАЧИВАТЬ ДЕТЯМ, ЗА ТО, ЧТО В НЕЕ ХОДЯТ

Лолита, Вы всегда выглядите на сцене такой яркой, жизнерадостной, сильной. А вот в повседневной жизни напоминаете обычную, уставшую от работы женщину…

Человек, который пашет столько, сколько пашу я, устает. Любой человек. А когда ты приходишь на работу, то со слова “мотор” зажигаешься. И у каждого своя команда “мотор”. Я просто нормальный уставший человек, которому хочется прийти домой, поцеловать ребенка и лечь спать.

У Вас довольно напряженный рабочий график, а как Вы расслабляетесь, отдыхаете?

Сон. У меня одна мечта – спать, спать сутками, ничего не делать. Жду января – единственного отпуска в моей жизни.

Ваша дочь живет с Вашей мамой в Киеве, а вы в Москве. Как часто удается видеться?

Видимся мы достаточно часто. Я вот только что из школы. Учительница сказала, что Ева не пьет кровь. По крайней мере, не больше, чем другие дети. И это меня радует.

Вас не беспокоит, что Ева чаще видит маму на экране телевизора, чем дома?

У нас все совершенно нормально. Мы умеем выстраивать отношения. Мы ведь все взрослые люди. Она знает, что такое работа, знает, что такое кормить семью. Иногда, правда, говорит: “Бабуля, мамы не хватает”. Но справляется с этим мужественно.

Не планируете забрать ее в Москву?

Пока нет. Ей надо уделять очень много времени. А с моим плотным графиком точно не получится. Мы уже пробовали учиться в Москве. Из-за пробок приходилось полтора часа добираться до школы и полтора часа на обратный путь. Там мы платили очень большие деньги. А когда я увидела муниципальную школу здесь в Киеве, недалеко от Эспланадной, я сказала, что школа в Москве еще должна доплачивать детям, за то, что в нее ходят. Здесь школа намного лучше.

А как проводите время в Киеве, где бываете, какие у Вас любимые места?

В основном дома. Я когда попадаю домой, ложусь на кровать дочки, а она тихо ходит и говорит: “Мамочка спит”.

У нас с Евой есть один любимый магазин на Крещатике, где мы покупаем цепочки, бусики. А больше никуда не ходим. Я забыла, когда последний раз ходила по магазинам, только когда ребенку что-то надо. И то, в последнее время ей все покупает мама. У меня просто нет сил.

Ваш отец оставил семью и уехал в Израиль, когда Вы были ребенком. Довольно долго Вы были в обиде на него и, только став взрослой, простили. Какие у дочери отношения с отцом, она не в обиде на него?

Они практически не видятся. Спасибо, что папа наш позвонил и поздравил с днем рождения. Для нас это большое удовольствие. Но тут отчасти и моя вина. Сразу после развода я билась в истерике, чтобы у Сашки не было никаких отношений с ребенком. Потом он не хотел – я просила... Теперь все нормально. У них с Сашкой хорошие отношения, теплые.

Она не в обиде на него. Хотя такое бывало. Первый раз она обиделась на Сашку в четыре года, когда он не поздравил ее с днем рождения. Она тогда очень обиделась. А сейчас Ева уже взрослая, все понимает. Теперь она ему показывает: “Завоюй мое расположение”. Она настоящая женщина. Теперь это их отношения. Я туда не влажу.

Я ЖИЛА НАД ЛАРИСОЙ ДОЛИНОЙ, НО НИ РАЗУ ЕЕ НЕ ЗАТОПИЛА

А какие у Вас сейчас отношения с Александром Цекало?

Замечательные. Очень теплые. Если мы сталкиваемся, у меня всегда для него приготовлен творческий отчет. Если я за кулисами, он всегда слушает, как я пою. Мы столько лет проработали вместе, и мне доставляет удовольствие творчески отчитываться перед Сашей. А у него сейчас большие успехи на первом канале. Я вижу его редко, в основном по телевизору, но замечаю, что он стал таким, каким был до развода. Наконец-то он пришел в себя полностью.

Как складывается личная жизнь?

Я перестала быть моногамной. И меня это устраивает. У меня теперь роман украинский – роман с Донецком. Все нормально.

И кто же Ваша новая любовь?

Это человек, который занимается боями без правил.

Вы давно дружите с Ларисой Долиной и Таней Овсиенко. Сказываются украинские корни?

С таким же успехом можно сказать, что и часть еврейских корней сказалась…

Нет. На самом деле дружишь по человеческим качествам. У нас нет такого понятия, дружишь “потому что”: потому что кто-то сегодня в хит-параде или потому что кто-то приехал из Украины. Да я понятия не имела, что Лариса Долина из Украины. Для меня она была питерка. Когда мы познакомились, она была питерская джазовая певица. Здесь плевать кто откуда. У нас нет понятия диаспоры, нет понятия национальности, нет понятия – ты моден или ты популярен. Просто ты с кем-то ближе по духу, по тому, по сему. Я обожаю всех своих коллег. Но только с некоторыми сложились действительно теплые и интимные отношения. С Ларисой мы жили рядом, ее квартира находилась подо мной. И я ее ни разу не затапливала, к моему счастью. С Таней совсем другое. Мы с ней начали дружить еще раньше, чем с Ларисой. Это болезненные точки разных периодов моей жизни. Она всегда давала мне руку и сердце.

ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ ФАРШЕМ

Как вы относитесь к современной эстраде? Не обидно, что Вы день и ночь “пашете”, а какая-то девочка, имея незаурядные вокальные данные, смазливую внешность и, конечно, продюсера, в два счета становится звездой?

Я хорошо к этому отношусь. Почему мне должно быть обидно? Что, в мое время, когда я начинала карьеру, не было таких, которые приходили к нужным людям и тут же становились популярными? Я сама работала разогревом у многих групп, безумно популярных, которых теперь нет в помине. Я за конкуренцию. Мне нравится, когда появляется кто-то, кто способствует твоему развитию. Когда не появляется – мне становится скучно. Тогда я сама начинаю двигать молодежь. Я за то, чтобы давать им по мозгам, чтобы они захотели творить. А скучно, когда ничего не происходит. Каждый занимает свое место. Здесь никто никому на пятки не наступает. Пашешь – получаешь, не пашешь – не получаешь. Это их личное дело. У меня нет никаких к ним претензий.

Сейчас самый талантливый из молодых на мой взгляд Дима Каднай из “Фабрики”. Это последнее открытие европейского уровня. И я сопродюсер этого проекта.

А как относитесь к подобным проектам, которые “производят звезд”?

Нормально отношусь. Главное – иметь нормального продюсера, человека, который видит в тебе не деньги прежде всего, а личность. Но это очень невыгодно. Продюсеру чаще всего просто нужен кусок мяса, на котором он будет зарабатывать. Я терпеть не могу людей, для которых эти дети являются фаршем: “Я заработал, и выбросил”. А дальше они начинают спиваться, наркоманить и при этом считать себя звездами. Поэтому детям нужны родители, которые не дадут из своего ребенка сделать фарш.

КОЛЬКА БАСКОВ МУЖЕСТВЕННО СПРАВИЛСЯ С РАЗВОДОМ…

Вы сказали о важности роли продюсера. Недавно Вы тоже начали продюсировать молодежь. Насколько успешно выходит?

Да, я продюсирую. Я не даю возможности стать скотиной, быть неблагодарным. Я человек, который говорит правду, опускает на землю, навсегда заставляет забыть слово “звезда”. Пахота, труд, вонь, вонь от пота, сладкая вонь от пота – я человек, который заставляет запомнить эти слова, человек, который заставляет развиваться, который умеет вовремя сказать ребенку, что он поцелован, и уже за это надо платить.

Вас нередко называют человеком широкой души. Слышала, что Вы гостеприимно предложили Баскову после развода воспользоваться своей квартирой. Как часто у Вас дома поселяются “звезды”?

Понятия “звезд” у нас не существует. Есть понятия дружбы, сопереживания. Сегодня ты в заднице, кто-то плюнул тебе в спину, кто-то приклеил тебе клеймо… В такие моменты нужен кто-то, кто сто раз проходил подобные вещи и кто может сразу же протянуть тебе руку. Мне все равно, был бы Колька известным или неизвестным, я бы ему все равно помогла. Но он сам справился мужественно, хоть и пришлось попить антидепрессанты. Обошелся без моей поддержки и без поддержки моих коллег. Хотя морально мы его поддержали, но он ни к кому не переехал, а просто пожил в гостинице.

Беседовала Анна Ященко