Голливудский сценарист Билли Фролик: украинский персонаж будет положительным

Билли Фролик – анимационный голливудский топ-сценарист, включен в "А-лист" звезд Голливуда. Автор мультфильмов “Мадагаскар”, “Лесная братва” и многих других. Фролик посетил Украину, чтобы начать производство первого украинско-американского полнометражного мультфильма с рабочим названием “Paws and Wires” (“Лапы и Провода”). Фролик дал интервью УНИАН.

Билли, Вам наверняка поступает множество различных мультипликационных предложений. Почему Вы выбрали для сотрудничества именно Украину? Что Вас заинтересовало в этом проекте?

Я сильно верю в способности украинских партнеров. Познакомившись с Юджином и с Майклом (Михаил Дудко и Юджин Ефуни – украинские продюсеры нового проекта. – Авт.), мне захотелось с ними сотрудничать. Мне всегда хотелось попробовать себя в чем-то новом. Участие в этом проекте было связано с желанием сделать что-то вне голливудской системы.

Иногда я могу высказывать довольно много критики в адрес Голливуда, поскольку много там проработал. Происходящие там процессы могут быть немного раздражающими для автора. Участие в украинском проекте подарит мне яркий жизненный опыт. Новые ощущения и впечатления очень привлекательны для меня как для творческого человека.

Почему украинско-американский мультфильм будет озвучиваться на английском языке?

Есть определенные деловые причины. Англоязычная аудитория является основным рынком для любого проекта. Это просто экономика: крупнейшие кинорынки – англоязычные. Но, несомненно, у нас в мультфильме будут украинские элементы. Скорее всего, это будет в форме какого-то персонажа. Он будет позитивным.

Вы знакомы с украинской мультипликацией?

Нет, я совсем не знаком с мультипликацией в Украине. Но буду очень рад узнать о ней.

На мультипликационном фестивале в Токио советский мультфильм “Ежик в тумане” был назван лучшим мультфильмом всех времен и народов. Вы когда-нибудь слышали о нем?

Нет. Никогда раньше я не слышал об этом мультфильме.

А какой Ваш любимый мультипликационный фильм?

Тот, над которым мы сейчас работаем.

А если не Вашего авторства?

Я люблю мультсериал “Бивис и Батхед”, “Сауз парк”. Я рос на мультипликации “Warner Brothers” – “Том и Джерри”, “Порки Пиг”. Я очень люблю комиксы, особенно серию “Peanuts”. Я всегда любил комиксы и мультфильмы, которые осмеивали реальную жизнь, а не повествовали о каких-то супергероях.

Ваши работы становятся мировыми бестселлерами. Назовите основные составляющие успешного мультфильма.

Я был бы рад знать их сам (смеется). Интересно и прекрасно в творческой работе как раз то, что ты понятия не имеешь, когда придет вдохновение и когда произойдет тот момент – создание чего-то нового. Зато ты твердо знаешь, когда это не получается (смеется).

Насколько успех фильма зависит от его бюджета?

С одной стороны, чем меньше ты тратишь, тем больше средств можешь вернуть. На сегодняшний день система дистрибьюции начинает устаревать. Я считаю, что это одна из основных проблем производства фильмов мирового уровня. Кинотеатры должны сейчас переходить на цифровой формат. Джордж Лукас уже об этом говорит в течение долгого времени. Влияние маркетологов в мультипликационном процессе очень большое. Сейчас можно самому взять в руки камеру и создать свое кино. Возможность распространить этот материал по всему миру – это последняя граница, которая сдерживает многих творческих людей. Большинство создателей фильмов раздражены неспособностью показать свои фильмы широкой аудитории. Я надеюсь, что технологическая революция даст создателям больше возможности показать свою продукцию. Это очень важно для творческих людей.

Ваши мультфильмы можно скорее назвать взрослыми, чем детскими. И такая тенденция характерна сегодня для всего Голливуда. Это непосредственно связано с коммерческой стороной?

Действительно, раньше анимация нацеливалась в основном на детей. Сейчас подход к анимации изменился – она должна восприниматься детьми, но они уже не являются на сегодня основной аудиторией. Например, “Шрек” – это мультфильм для свиданий, любовная история, экшн.

Где берете идеи и черпаете вдохновение для своих сценариев?

Из жизни, из других произведений искусства, которыми я восхищаюсь, которые меня впечатляют. А некоторые идеи приходят сами собой – я даже не знаю, откуда они берутся.

Как Ваши дети относятся к Вашему творчеству?

У меня трое детей. Для них мое творчество не имеет значения. Две недели назад я пошел на концерт Брюса Спрингстина. И он мне говорит: “Мои собственные дети не любят мою музыку”… Наверное, так же можно сказать и о моих детях (смеется).

Они смотрят все ваши мультики? Как-то обсуждают, критикуют?

Безусловно, они смотрят все мои работы и высказывают свое честное мнение. Я бы не сказал, что оно очень критичное. Просто дети всегда откровенны со мной и всегда говорят то, что думают.

Вы впервые побывали в Украине. Какие впечатления увозите с собой в США и планируете ли приехать еще?

Да, я вернусь. Это прекрасная страна. Я видел церкви, ночные клубы, был в опере, немножко познакомился с вашим искусством. Удивительная кухня. Прекрасные люди.

Беседовала Анна Ященко