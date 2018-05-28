Голливудский сценарист Билли Фролик: украинский персонаж будет положительным

Голливудский сценарист Билли Фролик: украинский персонаж будет положительным

17:10, 08 декабря 2007
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Несомненно, у нас в мультфильме будут украинские элементы. Скорее всего, это будет в форме какого-то персонажа… Участие в украинском проекте подарит мне яркий жизненный опыт…

Билли Фролик – анимационный голливудский топ-сценарист, включен в "А-лист" звезд Голливуда. Автор мультфильмов “Мадагаскар”, “Лесная братва” и многих других. Фролик посетил Украину, чтобы начать производство первого украинско-американского полнометражного мультфильма с рабочим названием “Paws and Wires” (“Лапы и Провода”). Фролик дал интервью УНИАН.

Билли, Вам наверняка поступает множество различных мультипликационных предложений. Почему Вы выбрали для сотрудничества именно Украину? Что Вас заинтересовало в этом проекте?

Билли ФроликЯ сильно верю в способности украинских партнеров. Познакомившись с Юджином и с Майклом (Михаил Дудко и Юджин Ефуни – украинские продюсеры нового проекта. – Авт.), мне захотелось с ними сотрудничать. Мне всегда хотелось попробовать себя в чем-то новом. Участие в этом проекте было связано с желанием сделать что-то вне голливудской системы.

Иногда я могу высказывать довольно много критики в адрес Голливуда, поскольку много там проработал. Происходящие там процессы могут быть немного раздражающими для автора. Участие в украинском проекте подарит мне яркий жизненный опыт. Новые ощущения и впечатления очень привлекательны для меня как для творческого человека.

Почему украинско-американский мультфильм будет озвучиваться на английском языке?

Есть определенные деловые причины. Англоязычная аудитория является основным рынком для любого проекта. Это просто экономика: крупнейшие кинорынки – англоязычные. Но, несомненно, у нас в мультфильме будут украинские элементы. Скорее всего, это будет в форме какого-то персонажа. Он будет позитивным.

Вы знакомы с украинской мультипликацией?

Нет, я совсем не знаком с мультипликацией в Украине. Но буду очень рад узнать о ней.

На мультипликационном фестивале в Токио советский мультфильм “Ежик в тумане” был назван лучшим мультфильмом всех времен и народов. Вы когда-нибудь слышали о нем?

Нет. Никогда раньше я не слышал об этом мультфильме.

А какой Ваш любимый мультипликационный фильм?

Тот, над которым мы сейчас работаем.

А если не Вашего авторства?

Я люблю мультсериал “Бивис и Батхед”, “Сауз парк”. Я рос на мультипликации “Warner Brothers” – “Том и Джерри”, “Порки Пиг”. Я очень люблю комиксы, особенно серию “Peanuts”. Я всегда любил комиксы и мультфильмы, которые осмеивали реальную жизнь, а не повествовали о каких-то супергероях.

Ваши работы становятся мировыми бестселлерами. Назовите основные составляющие успешного мультфильма.

Я был бы рад знать их сам (смеется). Интересно и прекрасно в творческой работе как раз то, что ты понятия не имеешь, когда придет вдохновение и когда произойдет тот момент – создание чего-то нового. Зато ты твердо знаешь, когда это не получается (смеется).

Насколько успех фильма зависит от его бюджета?

Билли ФроликС одной стороны, чем меньше ты тратишь, тем больше средств можешь вернуть. На сегодняшний день система дистрибьюции начинает устаревать. Я считаю, что это одна из основных проблем производства фильмов мирового уровня. Кинотеатры должны сейчас переходить на цифровой формат. Джордж Лукас уже об этом говорит в течение долгого времени. Влияние маркетологов в мультипликационном процессе очень большое. Сейчас можно самому взять в руки камеру и создать свое кино. Возможность распространить этот материал по всему миру – это последняя граница, которая сдерживает многих творческих людей. Большинство создателей фильмов раздражены неспособностью показать свои фильмы широкой аудитории. Я надеюсь, что технологическая революция даст создателям больше возможности показать свою продукцию. Это очень важно для творческих людей.

Ваши мультфильмы можно скорее назвать взрослыми, чем детскими. И такая тенденция характерна сегодня для всего Голливуда. Это непосредственно связано с коммерческой стороной?

Действительно, раньше анимация нацеливалась в основном на детей. Сейчас подход к анимации изменился – она должна восприниматься детьми, но они уже не являются на сегодня основной аудиторией. Например, “Шрек” – это мультфильм для свиданий, любовная история, экшн.

Где берете идеи и черпаете вдохновение для своих сценариев?

Из жизни, из других произведений искусства, которыми я восхищаюсь, которые меня впечатляют. А некоторые идеи приходят сами собой – я даже не знаю, откуда они берутся.

Как Ваши дети относятся к Вашему творчеству?

У меня трое детей. Для них мое творчество не имеет значения. Две недели назад я пошел на концерт Брюса Спрингстина. И он мне говорит: “Мои собственные дети не любят мою музыку”… Наверное, так же можно сказать и о моих детях (смеется).

Они смотрят все ваши мультики? Как-то обсуждают, критикуют?

Безусловно, они смотрят все мои работы и высказывают свое честное мнение. Я бы не сказал, что оно очень критичное. Просто дети всегда откровенны со мной и всегда говорят то, что думают.

Вы впервые побывали в Украине. Какие впечатления увозите с собой в США и планируете ли приехать еще?

Да, я вернусь. Это прекрасная страна. Я видел церкви, ночные клубы, был в опере, немножко познакомился с вашим искусством. Удивительная кухня. Прекрасные люди.

Беседовала Анна Ященко

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